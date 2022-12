GATINEAU, QC, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Le conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire a le plaisir de souhaiter la bienvenue à Caroline Dromaguet au poste de présidente-directrice générale.

Mme Dromaguet, actuellement présidente-directrice générale par intérim du Musée canadien de l'histoire et du Musée canadien de la guerre, est une professionnelle chevronnée du milieu muséal qui possède plus de 20 ans d'expérience dans de nombreux aspects du travail muséal, notamment la gestion de musées, l'élaboration et la prestation de produits culturels, ainsi que des initiatives et des partenariats internationaux visant à positionner stratégiquement la riche et fascinante histoire du Canada sur la scène mondiale. Depuis son arrivée aux Musées, en 1998, elle a occupé de nombreux postes, notamment à titre de directrice générale par intérim du Musée canadien de la guerre, de directrice des expositions, de gestionnaire des expositions et des initiatives stratégiques, et de cheffe de la préparation d'expositions. Elle fait état d'un dévouement de longue date envers l'industrie de la culture et du patrimoine canadiens. Elle a précédemment travaillé au Musée des beaux-arts du Canada et a contribué à des projets de l'Association des musées canadiens et du Musée virtuel du Canada, le prédécesseur des Musées numériques du Canada.

« Je tiens à féliciter Mme Dromaguet pour sa nomination au poste de présidente-directrice générale du Musée canadien de l'histoire. Ses vastes connaissances et son expérience en gestion de musée, ainsi que le leadership dont elle a fait preuve depuis les deux dernières années sur une base intérimaire, assureront la pérennité de la vision de cette institution ainsi que la continuité de ce grand musée national dont nous sommes tous si fiers. Raconter l'histoire du Canada à la population canadienne et au reste du monde est une composante essentielle de notre identité. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Grâce à son leadership dans le poste de présidente-directrice générale par intérim, notamment au cours d'une longue période durant l'épidémie de COVID-19, Caroline a bâti de solides fondations pour l'avenir des Musées. Elle a apporté d'importants progrès et changements à notre culture organisationnelle. Maintenant, à titre de PDG du Musée, elle apporte une nouvelle vision audacieuse et soutiendra de nouvelles orientations stratégiques inclusives et considérables. »

- Carole Beaulieu, présidente du conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire

« Je suis ravie que le travail que nous avons accompli au cours des derniers mois ait produit des changements aussi positifs pour notre équipe aux Musées. Je me réjouis également de partager ma vision et de nouvelles orientations stratégiques pour le Musée canadien de l'histoire et le Musée canadien de la guerre, qui inclut l'innovation, les droits des peuples autochtones, l'engagement et la technologie. Je présenterai bientôt de nouvelles valeurs pour nos Musées, qui représentent un engagement concret envers le personnel des Musées, d'abord et avant tout, mais aussi un engagement envers tous les Canadiens et Canadiennes qui nous confient le mandat de garder vivante, pour les générations à venir, notre histoire collective et diversifiée. »

- Caroline Dromaguet, PDG du Musée canadien de l'histoire

À propos du musée

