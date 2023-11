La première rétrospective couvrant plus de 40 ans de carrière de cet artiste exceptionnel

OTTAWA, ON, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présente, jusqu'au 24 mars 2024, Sikkuark. Humour et horreur, la première rétrospective consacrée à l'artiste Inuk Nick Sikkuark. L'exposition retrace plus de quatre décennies de carrière à travers 100 œuvres d'art - livres, dessins, peintures, et sculptures - de la fin des années 1960 jusqu'au décès de l'artiste en 2013.

« Il est important pour le Musée d'accorder à des artistes inuits comme Nick Sikkuark toute la reconnaissance qui leur est due pour leur contribution artistique. Cette première rétrospective consacrée à l'art de Sikkuark sera une révélation pour beaucoup », a souligné Jean-François Bélisle, directeur général du MBAC. « Elle saura surprendre autant le public qui découvrira ses œuvres pour la première fois que les adeptes de longue date qui ne connaissait pas encore l'étendue de la vision créative de l'artiste. La façon inattendue dont le travail de Sikkuark s'adresse aux gens et les met en relation est d'ailleurs l'une de ses forces remarquables. »

« L'héritage de Nick Sikkuark va au-delà de ses prouesses artistiques. Il a contribué à l'évolution de l'art inuit tout en restant fidèle à ses racines culturelles. Ses œuvres continuent d'être célébrées dans les galeries et les musées du monde entier, témoignant de son talent et de sa capacité à combler les fossés culturels grâce à l'art. Le parcours artistique de Nick Sikkuark reste un témoignage inspirant de la résilience et de la créativité des Inuits », a signalé Steven Loft, vice-président, Voies autochtones et décolonisation au MBAC.

Pour Christine Lalonde, commissaire de l'exposition et conservatrice associée au MBAC, « l'art de Nick Sikkuark est l'expression de son imagination unique et de son talent exceptionnel, de ses expériences personnelles et de ses connaissances culturelles, ainsi que d'une profonde compréhension de ce que signifie être humain, ressentir de la peine et de la joie, du courage et de la peur, de l'humour et de l'horreur face à la vie et à tous ses événements attendus et inattendus. »

Après avoir travaillé en étroite collaboration avec Sikkuark en 2013, peu avant sa mort, son approche curatoriale s'est élargie pour inclure de nombreuses personnes qui ont apporté leur contribution, en particulier la famille Sikkuark et les membres de la communauté de Kugaaruk, ainsi que d'autres personnes ayant une connaissance et une appréciation directes de l'art de Sikkuark. La présentation de ses œuvres et le catalogue qui les accompagne entremêlent diverses perspectives et formes de connaissances qui sont tout aussi nécessaires pour comprendre l'histoire et le parcours artistique de l'artiste.

Né dans l'actuelle région de Kitikmeot au Nunavut, l'artiste Nattilingmiut Nick Sikkuark a connu un succès discret, créant des sculptures, des dessins, et des peintures d'une grande inventivité, tout en s'épanouissant en tant qu'artiste singulier à la jonction de différents univers artistiques. Sikkuark fait partie de la première génération d'artistes inuits à faire connaître leurs créations artistiques au reste du monde.

Le public pourra également découvrir l'artiste à travers la projection d'un film documentaire dans l'une des salles de l'exposition. Réalisé par Jordan Konek (Konek Productions), ce film permet de découvrir l'artiste tel qu'on le connait le mieux, au milieu de gens de sa communauté, et de faire entendre les voix de ces derniers.

L'exposition réunit des œuvres tirées de collections particulières et publiques, dont celle du MBAC. Elle est rendue possible grâce au commanditaire majeur Canadian North, et l'appui d'Armstrong Fine Art Services et de First Arts Premiers.

Un catalogue trilingue richement illustré accompagne l'exposition. Il est en vente à la Boutique du Musée et à AchatsMBAC.ca.

Pour en savoir plus sur l'exposition, lisez l'article de Christine Lalonde dans le Magazine MBAC.

