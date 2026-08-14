Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une recommandation de règlement avec les ingénieurs

QUÉBEC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Dans le cadre des négociations avec l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), la présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, et le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, annoncent que le médiateur-conciliateur du ministère du Travail a soumis une recommandation de règlement qui a reçu l'appui des deux parties. Cette recommandation demeure toutefois assujettie au processus de ratification prévu par l'APIGQ.

Cette recommandation de règlement vise plus de 1 800 ingénieurs de la fonction publique. Elle permettrait notamment de mieux répondre à des besoins précis pour continuer à assurer la sécurité du public, de reconnaître davantage l'expertise des ingénieurs et de favoriser le bon déroulement de grands chantiers importants pour l'économie du Québec et l'amélioration des infrastructures.

Conformément à l'usage, les détails de cette recommandation demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur son contenu.

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http://www.tresor.gouv.qc.ca/negos

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : William Demers, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]