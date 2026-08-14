Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une recommandation de règlement avec les ingénieurs
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor
14 août, 2026, 17:12 ET
QUÉBEC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Dans le cadre des négociations avec l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), la présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, et le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, annoncent que le médiateur-conciliateur du ministère du Travail a soumis une recommandation de règlement qui a reçu l'appui des deux parties. Cette recommandation demeure toutefois assujettie au processus de ratification prévu par l'APIGQ.
Cette recommandation de règlement vise plus de 1 800 ingénieurs de la fonction publique. Elle permettrait notamment de mieux répondre à des besoins précis pour continuer à assurer la sécurité du public, de reconnaître davantage l'expertise des ingénieurs et de favoriser le bon déroulement de grands chantiers importants pour l'économie du Québec et l'amélioration des infrastructures.
Conformément à l'usage, les détails de cette recommandation demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur son contenu.
Lien connexe :
http://www.tresor.gouv.qc.ca/negos
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor
Source : William Demers, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]
Partager cet article