Négociations du secteur public - « Nous, d'une seule voix, en Outaouais comme partout ailleurs au Québec », fait valoir le Front commun

GATINEAU, QC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - « Le rassemblement de quelque 500 travailleuses et travailleurs pour souligner la Journée nationale du personnel de soutien scolaire est l'occasion parfaite pour rappeler au gouvernement que cette négociation, c'est d'abord et avant tout celle des travailleuses et des travailleurs. Nous, d'une seule voix, incluant les catégories d'emploi dont on parle moins souvent, mais tout aussi essentielles », ont lancé Josée Danis, présidente par intérim du Syndicat du personnel de soutien scolaire au Cœur-des-Vallées - CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Guylaine Laroche, présidente de l'APTS locale en Outaouais, et Jean-Philippe Grenier, conseiller régional de la FTQ en Outaouais, en point de presse aujourd'hui.

Les réseaux publics - l'éducation, la santé et les services sociaux et le collégial, sont des écosystèmes complexes où chacun a son rôle à jouer. Le Front commun rappelle que c'est l'ensemble des 420 000 travailleuses et travailleurs représentés par le Front commun qui sont concernés par les négociations du secteur public, et non pas uniquement certaines catégories ciblées par les priorités gouvernementales.

« Après l'immense manifestation nationale de samedi dernier et les assemblées générales portant sur un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée qui ont actuellement cours, nous attendons des mouvements significatifs de la part du gouvernement qui se traduisent concrètement aux tables de négociation. Il faut que ça bouge! À l'heure actuelle, on n'a même pas une base de négociation acceptable sur la table. Et on le répète, les attentes de notre monde sont grandes, conséquentes aux besoins et aux conditions actuelles dans lesquelles ils travaillent. »

Rappelons que le Front commun aussi porte des demandes pour tenir compte des problèmes aigus d'attraction et de rétention vécus dans certaines régions comme l'Outaouais. Pourtant, après près d'un an de négociation, ces demandes légitimes des travailleuses et des travailleurs restent aussi lettre morte.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

SOURCE CSQ

Renseignements: Julie Brodeur, CSN, Cellulaire : 819 643-8706, Courriel : [email protected]; Maude Messier, CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]; Jean Laverdière, FTQ, Cellulaire : 514 893-7809, Courriel : [email protected]; Guylaine Laroche, APTS, Cellulaire : 819 664-8703, Courriel : [email protected]