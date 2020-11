Négociations du secteur public : les syndicats sonnent l'alarme

Québec doit déposer des offres acceptables

QUÉBEC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les organisations syndicales (CSN, CSQ, FIQ, APTS, FTQ, FAE, SFPQ, SPGQ) représentant plus de 500 000 travailleuses et travailleurs du secteur public unissent aujourd'hui leurs voix pour dénoncer fermement l'attitude du gouvernement. Ce dernier n'a toujours pas présenté d'offres susceptibles de faire avancer les négociations dans le but de renouveler les conventions collectives échues le 31 mars 2020.

Les travailleuses - représentant plus de 75 % du personnel des services publics - et les travailleurs en ont assez des « mercis » de 13 heures lors des points de presse. Le personnel profite de deux actions de visibilité à grand déploiement - l'une au pied du pont Jacques-Cartier à Montréal et l'autre à la place George-V à Québec, adjacente au Secrétariat du Conseil du Trésor - pour sonner l'alarme. Il réclame ainsi des offres concrètes pour résorber la crise qui sévit dans les services publics depuis bien avant la pandémie.

En point de presse, les leaders syndicaux (Jacques Létourneau, CSN; Sonia Ethier, CSQ; Nancy Bédard, FIQ; Andrée Poirier, APTS; Daniel Boyer, FTQ; Sylvain Mallette, FAE; Christian Daigle, SFPQ; Line Lamarre, SPGQ) ont mis en garde le gouvernement quant aux dangers d'une rupture de service dans les réseaux publics et aux conséquences catastrophiques qu'aurait un retour à l'austérité pour toute la population du Québec.

« Dans les faits, nous sommes déjà en bris de service dans les réseaux avec notamment des interventions chirurgicales et des suivis qui sont reportés ou carrément annulés. Il n'y a plus de temps à perdre, le gouvernement doit reconnaître l'apport essentiel des travailleuses et travailleurs des services publics en déposant des offres qui permettent d'attirer et de retenir le personnel. Il doit, sans attendre, bonifier la rémunération et améliorer les conditions de travail », déclarent les leaders syndicaux.

« Nos organisations ont présenté des solutions aux différentes tables de négociations. Elles répondent très précisément aux besoins des services publics et permettent de valoriser et de reconnaître le travail du personnel. Ce n'est pas seulement les travailleuses et travailleurs qui souffrent des années d'austérité des gouvernements précédents, c'est toute la population du Québec qui en paie le prix », ajoutent les leaders syndicaux.

« Le personnel est écœuré des conditions d'exercice d'emploi épuisantes, de la pénurie de main-d'œuvre, de la non-reconnaissance du travail accompli et des sacrifices que toutes et tous font chaque jour. La capacité à offrir des soins et des services de qualité est intimement liée aux conditions de travail et de rémunération. Il n'y a plus de temps à perdre, Québec doit déposer des offres valables afin de mettre derrière nous cette négociation et de se concentrer sur la lutte contre la pandémie », concluent les leaders syndicaux.

Source : CSN, CSQ, FIQ, APTS, FTQ, FAE, SFPQ, SPGQ

SOURCE FTQ

Renseignements: Renseignements : Jean Laverdière (FTQ), 514 893-7809; Mathieu Le Blanc (APTS), 514 609-2906; Katerine Desgroseilliers (CSN), 514 265-4250; Sébastien Marcil (CSQ), 438 356-4545; Geneviève Cormier (FAE), 514 941-5640; Sandra Gagné (FIQ), 514 796-5093; Éric Lévesque (SFPQ), 418 564 4150; Philippe Desjardins (SPGQ), 581 995-0762.

Liens connexes

http://ftq.qc.ca/