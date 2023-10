Négociation dans le secteur public - Un mandat historique, à 95 % en faveur de la grève, pour le Front commun

MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - À la suite d'une tournée d'assemblées générales qui se sont tenues au cours des dernières semaines, le Front commun confirme aujourd'hui avoir officiellement obtenu un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée (GGI). En moyenne, les membres des organisations du Front commun (CSN, CSQ, FTQ, APTS) se sont prononcés à 95 % en faveur du mandat, qui précise que le déclenchement de la GGI sera précédé de séquences de grève.

« Le mandat de grève que nous avons obtenu est historique! Il s'agit d'un message on ne peut plus clair au gouvernement. Nous en avons été témoins, il s'est vraiment passé quelque chose d'extraordinaire au cours des dernières semaines. La mobilisation des membres est bien concrète et très active. Le Front commun est ancré dans nos milieux. La hauteur du mandat avec lequel nous nous présentons devant le gouvernement doit être prise au sérieux. Si le gouvernement doutait encore du contexte dans lequel nous nous trouvons, ceci est le signal ultime », font valoir les représentants du Front commun, François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Magali Picard, présidente de la FTQ, et Robert Comeau, président de l'APTS, rappelant tout de même que les alertes ne manquaient pourtant pas.

« Nous le disons depuis le tout début : cette négociation, c'est d'abord et avant tout celle des 420 000 travailleuses et travailleurs que nous représentons, dont 78 % sont des femmes. Ce sont leurs demandes que nous portons. La hauteur du mandat qu'ils et elles nous ont donné témoigne de leur appui massif au Front commun et à ce grand mouvement de grève, sans précédent au cours des 50 dernières années. »

« Une réponse aussi forte et un appui aussi grand viennent aussi avec une grande responsabilité, de même qu'avec des attentes importantes quant aux résultats de l'issue de la négociation. Soyons clairs : le gouvernement joue une trame très traditionnelle, témoignant de sa déconnexion face aux réalités du terrain. C'est certain que le maintien d'une offre salariale de 9 % sur 5 ans, en dépit du ridicule de la chose, n'aide pas à calmer la grogne des membres…, mais pour Mme LeBel, il est encore temps de bien faire. Et il faudra nécessairement arriver avec des offres substantielles. »

Le Front commun interpelle donc aujourd'hui le gouvernement et lui réitère son ouverture à négocier pour arriver à un règlement qui permette aux travailleuses et aux travailleurs des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux et de l'enseignement supérieur de cesser de s'appauvrir et d'améliorer leurs conditions de travail concrètement. Pour toutes les catégories d'emploi. « Ce qu'on veut, c'est que l'issue de cette négociation nous permette de regarder résolument vers l'avant et de reconstruire nos services publics sur des bases solides. Et ça, c'est dans l'intérêt de l'ensemble des Québécoises et des Québécois, qui l'ont d'ailleurs bien compris, comme en témoigne leur appui dans cette négociation. Est-ce qu'on peut passer à table pour la suite des choses maintenant, et sérieusement? »

Le Front commun rappelle finalement que l'obtention des mandats ne signifie pas qu'il sera exercé de facto. Le cas échéant, l'annonce en sera faite officiellement et publiquement, en amont, par le Front commun.

Pour plus d'informations sur cette négociation : frontcommun.org .

