HALIFAX, NS, le 6 mars 2025 /CNW/ - La santé des écosystèmes marins et la sécurité des voies maritimes est essentielle pour que les collectivités côtières puissent compter sur une économie locale prospère. Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse font le nécessaire pour assurer la protection de la diversité des écosystèmes et le maintien des emplois de qualité qui en sont tributaires.

L'honorable Jonathan Wilkinson et l'honorable Trevor Boudreau ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont conjointement donné instruction à la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l'énergie extracôtière d'interdire la délivrance de permis d'exploitation de terres submergées pour l'énergie éolienne sur le banc de Georges, imposant ainsi un moratoire sur les projets éoliens en mer dans la partie canadienne du banc de Georges.

Le banc de Georges est un vaste banc océanique situé en bordure du plateau continental atlantique, entre le cap Cod et la Nouvelle-Écosse. Il constitue un habitat essentiel pour un large éventail de poissons, de mammifères marins et de coraux. Le banc de Georges, est l'une des zones de pêche commerciale les plus productives au monde qui procure de l'emploi à des milliers de Canadiens.

Cette décision commune en faveur d'un moratoire sur l'énergie éolienne en mer découle des pouvoirs conférés par les modifications apportées récemment aux lois fédérale et provinciale de mise en œuvre des accords Canada-Nouvelle-Écosse afin d'étendre leur champ d'application à la gestion et à la réglementation de l'énergie renouvelable en mer. Cette directive conjointe s'alignera sur le moratoire Canada-Nouvelle-Écosse sur les activités pétrolières et gazières dans la partie canadienne du banc de Georges, qui est en place depuis 1988, en reconnaissance de l'importance écologique et socioéconomique de cette zone.

Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse demeurent déterminés à mettre en valeur nos ressources extracôtières de façon durable et responsable pour assurer la protection de notre environnement et de notre économie. L'imposition d'un moratoire sur le développement de parcs éoliens en mer sur le banc de Georges est une autre mesure s'inscrivant dans cette approche.

« En annonçant ce moratoire sur le développement de parcs éoliens en mer sur le banc de Georges, nous assurons la préservation d'un écosystème unique et précieux pour les générations actuelles et futures. Cette décision va dans le sens des objectifs communs des gouvernements fédéral et provincial qui veulent protéger nos océans et notre économie tout en continuant de travailler à l'édification d'un avenir énergétique propre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Avec l'exploitation de l'énergie éolienne en mer, une nouvelle ère s'amorce pour la Nouvelle-Écosse. Notre province pourrait ainsi devenir une exportatrice nette d'énergie propre tout en créant des emplois et d'autres avantages économiques pour des générations de Néo-Écossais. Nous exploiterons l'énergie éolienne en mer de manière sécuritaire en évitant de mettre en péril des secteurs traditionnels comme celui des pêches qui sont également des moteurs de notre économie. C'est la raison pour laquelle nous ajoutons ce moratoire à celui déjà imposé à l'industrie pétrolière et gazière. Nous voulons ainsi assurer une utilisation optimale des ressources de ce secteur. »

L'honorable Trevor Boudreau

Ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse

« En décidant ensemble d'imposer un moratoire sur les projets éoliens en mer dans le banc de Georges, nous montrons que nous sommes en mesure de protéger un habitat essentiel et les avantages socio-économiques découlant des pêches tout en développant une nouvelle source d'énergie propre substantielle. Les décisions touchant l'éolien marin qui reposent sur des données objectives et crédibles, comme celle-ci, donnent foi dans la possibilité de créer un avenir énergétique propre et inclusif.ؘ »

Alisdair McLean

Directeur général, Net Zero Atlantic

Faits saillants

La Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers , récemment modifiée par le projet de loi C-49, et la loi provinciale correspondante (aussi appelées lois de mise en œuvre des Accords) autorisent les ministres fédéral et provincial à interdire le développement de parcs éoliens en mer dans cette zone fragile.

, récemment modifiée par le projet de loi C-49, et la loi provinciale correspondante (aussi appelées lois de mise en œuvre des Accords) autorisent les ministres fédéral et provincial à interdire le développement de parcs éoliens en mer dans cette zone fragile. Des prolongations pour des périodes pouvant atteindre dix années supplémentaires sont possibles après consultation entre les deux gouvernements.

