Montréal inaugure une œuvre d'art public inspirée par la mobilisation citoyenne au parc des Gorilles

Réalisée au terme d'une démarche collaborative avec les AmiEs du parc des Gorilles, Les embranchements fructueux rend hommage à la mobilisation citoyenne à l'origine de la transformation de cette friche urbaine en espace public vivant et rassembleur.

Portée par plus de vingt ans de pratiques participatives, la démarche conjointe des artistes Natacha Clitandre et Salima Punjani donne à voir et à entendre les savoirs et les récits de la communauté. Des ateliers de médiation ont permis de recueillir le contenu sonore de l'œuvre, faisant résonner les voix et les récits des personnes impliquées dans la transformation du site.

Une installation immersive dans le paysage

Déployée en trois composantes le long du parcours piétonnier, l'œuvre prend la forme de sculptures d'aluminium inspirées à la fois des embranchements des arbres et des réseaux urbains. Réalisées selon un algorithme représentant le processus de croissance des plantes, les hautes sculptures lumineuses agissent comme des repères et interagissent naturellement avec le patrimoine arboricole du parc.

Deux sculptures basses, appelées « souches », intègrent des dispositifs sonores et vibrotactiles qui s'activent lorsque la main est maintenue devant le bouton tactile, invitant le public à une expérience sensorielle immersive.

Crédit photos : Sylvain Légaré, Ville de Montréal

Pour en savoir plus sur l'œuvre.

L'œuvre d'art public Les embranchements fructueux, de Natacha Clitandre et Salima Punjani, est finaliste pour le Prix Aménagement - Les Arts et la Ville 2026. Elle est également en lice pour le Prix Coup de cœur, qui souligne une initiative culturelle se démarquant par son pouvoir d'inspiration, sa capacité à mobiliser et son impact dans les milieux de vie.

À propos des artistes

Les deux artistes portent attention aux relations établies dans divers milieux de vie. Responsable de la conception sculpturale de l'œuvre, Natacha Clitandre (Montréal) est diplômée de l'UQAM (2000) et de l'Université Paris 8 (2007). Elle scrute les savoirs et espaces communs afin d'y percevoir diverses strates et échelles d'histoire. L'attention portée à un lieu spécifique lui permet d'identifier les récits qui conditionnent la relation au monde et à l'autre. La pratique de Salima Punjani (Montréal) est multisensorielle et relationnelle. Responsable de la conception sonore de l'œuvre, l'artiste sollicite les sens pour faciliter l'accueil de personnes en situation de handicap et propose des expériences artistiques intimistes et empathiques favorisant la réceptivité et l'interconnexion. Ensemble, les deux artistes cumulent 20 ans de démarche participative.

L'art public au cœur des milieux de vie

Avec cette nouvelle installation, réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal, la Ville de Montréal réaffirme son engagement à soutenir la création artistique et à rendre l'art accessible dans l'espace public. En intégrant des œuvres aux projets urbains, elle contribue à enrichir les milieux de vie, à valoriser les identités locales et à renforcer le lien entre culture et communauté.

Pour consulter la liste complète des œuvres d'art de la collection municipale, visitez le https://artpublic.ville.montreal.qc.ca/collection/

Citations

« Le parc des Gorilles est un exemple inspirant de ce que l'on peut accomplir lorsque les gouvernements, les artistes et la communauté travaillent ensemble pour créer des espaces publics plus verts, plus résilients et plus inclusifs. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'avoir soutenu la transformation du parc des Gorilles, notamment via la plantation de plus de 3000 arbres afin de réduire les risques liés aux chaleurs extrêmes dans le secteur Marconi-Alexandra. Aujourd'hui, l'inauguration de cette œuvre d'art publique met en valeur un lieu façonné par l'engagement de toute une communauté et témoigne une fois de plus de la mobilisation citoyenne qui a contribué à sa création. »

-- Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« L'art public transforme nos milieux de vie en lieux d'expression et de fierté, au bénéfice de toute la communauté. Je me réjouis que l'Entente de développement culturel, entre le gouvernement et la Ville, nous permette de soutenir des installations qui, à travers toute la Ville de Montréal, créent des repères visuels forts, dynamisent l'espace urbain et invitent citoyens et visiteurs à redécouvrir nos quartiers. »

- Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Cette œuvre illustre avec justesse ce que nous souhaitons pour Montréal : une ville façonnée avec ses citoyennes et ses citoyens, où les projets urbains intègrent pleinement la culture. En soutenant des démarches collaboratives comme celle-ci, nous affirmons notre volonté de faire de l'art public un levier de vitalité pour nos quartiers et de fierté pour les communautés qui les font vivre. »

- Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Le parc des Gorilles est né d'un véritable effort de coconstruction avec les citoyennes et les citoyens, et cette œuvre vient en prolonger l'esprit. Les embranchements fructueux témoigne de la force d'un quartier qui s'organise et qui façonne collectivement ses milieux de vie. C'est une fierté de voir l'art public célébrer cet engagement et embellir ce parc urbain. »

- Josefina Blanco, conseillère de la Ville du district de Saint-Édouard dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]