Après plusieurs années d'absence, Montréal participera à Farnborough pour renforcer son leadership en aérospatiale

MONTRÉAL, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Après plusieurs années d'absence, la Ville de Montréal sera de retour au Salon aéronautique international de Farnborough, l'un des plus importants rendez-vous mondiaux de l'aérospatiale. La mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), Soraya Martinez Ferrada, y participera du 20 au 22 juillet prochain. Seront également présents Sylvain Lambert, maire suppléant de Longueuil, qui représentera Catherine Fournier, et Roxanne Therrien, mairesse de Mirabel.

Organisée en collaboration avec Montréal International, Investissement Québec International et Aéro Montréal, cette mission vise à soutenir les entreprises d'ici, à attirer des investissements stratégiques et à promouvoir la grande région métropolitaine comme l'un des principaux pôles mondiaux de l'aérospatiale et de l'innovation.

Un écosystème de calibre mondial

Montréal accueille un écosystème aérospatial unique qui réunit des entreprises de calibre international, une chaîne d'approvisionnement complète, des centres de recherche de pointe, des universités de renommée mondiale et une main-d'œuvre hautement qualifiée. Plus de la moitié des ventes canadiennes du secteur proviennent de cet écosystème, reconnu pour sa capacité à transformer l'innovation en retombées économiques.

Une région métropolitaine mobilisée

La mission mettra en valeur la complémentarité des trois pôles de la zone d'innovation Espace Aéro - Montréal, Longueuil et Mirabel - ainsi que le développement du futur Centre collaboratif d'innovation en aérospatiale et mobilité (CCIAM) au Technoparc Montréal. La délégation rencontrera des entreprises, des investisseurs et des partenaires internationaux afin de promouvoir la région métropolitaine comme destination de choix pour les investissements stratégiques et d'appuyer les démarches d'attraction d'investissements menées par Montréal International, en collaboration avec Investissement Québec International.

Citations

« Les investissements stratégiques se multiplient au Canada et partout dans le monde. Les regards se tournent vers Montréal, parce que notre écosystème réunit exactement ce que recherchent les entreprises : des talents, de la recherche de calibre mondial et une culture de collaboration. Farnborough est l'occasion de transformer cet intérêt en partenariats et en investissements concrets. » - Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« L'aérospatiale demeure l'un des secteurs les plus dynamiques du Grand Montréal pour les investissements étrangers. Depuis le début de l'année, notre équipe a déjà accompagné quatre projets dans ce secteur, d'une valeur de 200 M$. Cette mission à Farnborough permettra de faire connaitre notre expertise en recherche et développement et notre capacité industrielle auprès d'entreprises qui cherchent à développer des technologies tant pour le marché civil que celui de la défense. Un message d'autant plus fort avec la présence de la mairesse et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, qui reflète toute l'importance accordée à cette industrie. » - Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International

« Le Salon de Farnborough représente une occasion exceptionnelle pour l'écosystème de l'aérospatiale québécois de se positionner favorablement auprès des grands joueurs mondiaux de cette industrie : tant pour convaincre les investisseurs étrangers de choisir le Québec que pour permettre aux fournisseurs québécois de faire valoir leur expertise et développer des marchés à l'international, particulièrement dans un contexte où les investissements mondiaux en défense sont en pleine croissance. Grâce à son réseau d'experts au Québec et à l'étranger, en collaboration avec les bureaux du Québec à l'étranger et des partenaires, comme la Ville de Montréal et Montréal International, Investissement Québec travaille à faire rayonner le Québec, son expertise et ses talents, pour attirer et maintenir chez nous des acteurs clés dans cette chaîne d'approvisionnement mondiale. » - Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]