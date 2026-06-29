L'administration Martinez Ferrada bonifie la Banque d'aide au loyer pour prévenir la perte de logement

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - À l'approche du 1er juillet, une période souvent synonyme d'incertitude et de stress pour de nombreux ménages locataires, l'administration Martinez Ferrada annonce un financement additionnel de 742 500 $ à la Banque d'aide au loyer (BAL) de la Maison du Père. Cette bonification a pour objectif de renforcer les efforts de prévention de l'itinérance et de permettre à davantage de personnes de conserver leur logement.

Dans un contexte où la crise de l'abordabilité et la hausse du coût de la vie fragilisent de plus en plus de ménages, plusieurs personnes se retrouvent à risque de perdre leur logement à la suite d'un imprévu financier ou d'une accumulation de dettes de loyer. Par cet investissement, l'administration réaffirme sa volonté d'agir en amont de l'itinérance en soutenant des solutions concrètes qui permettent aux gens de demeurer dans leur milieu de vie.

Prévenir l'itinérance, protéger la dignité

Cette bonification du financement permettra à la Banque d'aide au loyer d'accompagner 150 ménages supplémentaires. Le programme offre des prêts sans intérêt pouvant atteindre 5 000 $, remboursables selon la capacité financière des bénéficiaires, sur une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Au-delà de l'aide financière, la Maison du Père propose également un accompagnement personnalisé comprenant la médiation avec les propriétaires, du soutien au maintien en logement ainsi que des interventions favorisant l'autonomie résidentielle et la réinsertion sociale.

En contribuant à stabiliser la situation résidentielle de ménages vulnérables avant qu'elle ne se détériore, cette initiative permet non seulement de prévenir l'itinérance, mais aussi de préserver la dignité, la sécurité et le pouvoir d'agir des personnes concernées.

Citations

« Si on veut lutter contre l'itinérance à la source, on doit intervenir avant que les gens perdent leur logement. Derrière chaque retard de loyer, il y a souvent une situation imprévue : une perte d'emploi, un problème de santé ou une hausse du coût de la vie. En soutenant la Banque d'aide au loyer, on mise sur une approche concrète, humaine et efficace qui permet aux ménages de traverser une période difficile sans basculer dans l'itinérance », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Avoir un logement permet de vivre dans la dignité, se sentir en sécurité et envisager l'avenir avec confiance. Parfois, quelques centaines de dollars suffisent pour éviter qu'une personne ou une famille perde son logement et bascule dans une situation d'itinérance. Grâce à ce financement, la Maison du Père pourra soutenir rapidement un plus grand nombre de ménages lorsque survient un imprévu, et les accompagner vers une stabilité durable. C'est un geste concret qui peut véritablement changer le cours d'une vie », a ajouté le responsable du développement social et de la cohabitation au comité exécutif, Benoit Langevin.

« La Banque d'aide au loyer ne constitue pas un simple instrument de crédit, mais bien une approche d'intervention globale. Chaque demande entraîne une analyse budgétaire, une médiation avec le propriétaire ainsi qu'un accompagnement psychosocial personnalisé, dans le but d'assurer une stabilité résidentielle durable », a précisé Jaëlle Bégarin, présidente-directrice générale de la Maison du Père.

À propos de la Banque d'aide au loyer de la Maison du père

La Banque d'aide au loyer est un service de soutien financier ponctuel destiné à éviter la perte de logement. Elle offre un prêt d'urgence sans intérêt à des personnes vivant une situation temporaire de précarité, les aidant à surmonter un imprévu (perte d'emploi, maladie, séparation, etc.) tout en évitant l'itinérance. Un accompagnement est également offert pour favoriser l'autonomie financière.

Pour en savoir davantage, cliquez ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Ville de Montréal, 438 221-5117; Source : Service des communications et des affaires publiques, [email protected]