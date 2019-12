Montréal inaugure une nouvelle plaque à la place du 6-décembre-1989

Le nouveau panneau identifiant le parc, situé à l'angle de l'avenue Decelles et du chemin Queen-Mary, porte maintenant la mention suivante : « Ce parc a été nommé en mémoire des 14 femmes assassinées lors de l'attentat antiféministe survenu à l'École Polytechnique le 6 décembre 1989. Il veut rappeler les valeurs fondamentales de respect et d'égalité, et condamner toutes les formes de violence à l'encontre des femmes. »