Huit projets créatifs propulsent la relance du Quartier latin

MONTRÉAL, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de sa Stratégie centre-ville, la Ville de Montréal est fière d'annoncer les huit projets retenus à l'issue de l'appel à projets Propulser le Quartier latin. Grâce à une enveloppe de 750 000 $, ces initiatives, portées par des organismes locaux et ancrées dans l'identité de ce lieu historique, contribueront à insuffler une vitalité renouvelée à ce secteur emblématique du centre-ville et à en faire un espace vibrant et incontournable. Les projets se déploieront entre juillet et octobre 2025, animant le quartier au fil des saisons estivale et automnale.

Situé au cœur de Montréal, métropole francophone des Amériques, le Quartier latin est reconnu pour sa richesse culturelle, son dynamisme étudiant et son rôle central dans la vie francophone de la métropole. Carrefour d'idées, de création et de rencontres, il fait aujourd'hui l'objet d'une relance ambitieuse, soutenue par la Ville et ses partenaires. L'appel à projets visait à encourager des propositions originales qui favorisent l'animation du quartier, renforcent les liens entre les acteurs locaux et améliorent l'expérience des touristes comme des résidentes et résidents.

Les projets soutenus sont :

AVÉ L'ÉTÉ (Société de développement du Quartier latin)

Un projet d'animation, de médiation et de pavoisement de l'espace public, porté par la Société de développement du Quartier latin. À travers une ambiance estivale inspirée de l'histoire du quartier et tournée vers l'avenir, ce projet célèbre la piétonnisation des rues Saint-Denis et Émery, les terrasses, la programmation culturelle et la résilience climatique.

Rue Saint-Denis, rue Émery et espaces publics du Quartier latin

Le lys et le lion (Les Rugissants)

Un déambulatoire chanté francophone sur la rue Saint-Denis, avec 20 trajets animés par 8 chanteurs et un chef de chœur, culminant en deux grands concerts au parvis de la future Maison de la chanson et de la musique du Québec.

Sur plusieurs sites du Quartier latin

Voix et échos (CIBL-FM 101,5)

Une visite audio immersive et participative, disponible toute l'année, qui invite à redécouvrir le Quartier latin à travers récits, sons et ambiances. Ce projet est porté par l'UQAM, en collaboration avec la BAnQ et la SDC Quartier latin.

Intégrée au Parcours Arborescences de l'UQAM

Apéro Sapé (Festival M.A.D. (MODE, ARTS ET DIVERTISSEMENT))

Trois événements festifs à la Place Pasteur célébrant la diversité des styles et des talents émergents de la mode, dans une ambiance conviviale et inclusive.

À la Place Pasteur

La grande phrase du Quartier latin (Nomade Aménagements transitoires)

Une œuvre calligraphiée monumentale reliant les espaces publics du quartier, racontant son histoire et ses acteurs à travers une boucle visuelle et poétique.

Sur différentes façades, édifices publics, palissades

Les micro matchs de la LNI au Quartier latin (Théâtre de la Ligue Nationale d'Improvisation inc.)

Dix matchs d'improvisation en plein air, chaque jeudi, pour animer les rues et favoriser la cohabitation harmonieuse dans une ambiance ludique et participative.

Sur la rue Saint-Denis et la Place Pasteur

Le fil conducteur (MU)

Un projet de revitalisation artistique qui transforme l'avenue Savoie en parcours littéraire à ciel ouvert. Murales, signalétique et aménagement urbain s'unissent pour célébrer la littérature montréalaise et enrichir l'expérience piétonne. Portée par MU, en collaboration avec l'UQAM, la BAnQ et l'ADISQ, cette initiative vise à renforcer l'identité culturelle du Quartier latin tout en améliorant la sécurité et l'attrait de cet axe emblématique.

Sur l'avenue Savoie

Les lanternes du Quartier latin (TOHU)

Un projet participatif et poétique où étudiantes, étudiants, résidentes, résidents et organismes du quartier fabriquent des centaines de lanternes artisanales. Ce travail collectif culmine en octobre par un défilé lumineux à travers les rues du Quartier latin, suivi d'un spectacle gratuit. Un moment rassembleur qui illumine le quartier et célèbre la créativité citoyenne.

Sur plusieurs rues à travers le quartier

« Avec ces projets créatifs et rassembleurs, on insuffle une nouvelle énergie au Quartier latin. C'est en misant sur le talent local, la culture vivante et la participation de toutes et tous qu'on redonne à ce lieu emblématique toute sa force d'attraction », a souligné le responsable de l'itinérance et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal et conseiller de ville dans le district Saint-Jacques, Robert Beaudry.

Pour tous les détails, consultez montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Philippe Massé, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 240-0263; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]