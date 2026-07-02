Montréal demeure la référence des Amériques pour les réunions internationales

La métropole conserve le premier rang de l'Union of International Associations pour une neuvième année consécutive

MONTRÉAL, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Une année de plus au sommet. Selon le plus récent classement de l'Union of International Associations (UIA), Montréal demeure la destination ayant accueilli le plus grand nombre de réunions internationales dans les Amériques en 2025. Il s'agit de la neuvième année consécutive où la métropole se hisse au premier rang du continent.

Avec 89 réunions internationales répondant aux critères de l'UIA, Montréal devance largement les autres grandes villes nord-américaines, notamment Washington (68) et New York (54). Cette performance lui permet également de figurer de nouveau parmi les destinations les plus reconnues au monde pour l'accueil de congrès et de réunions internationales. Cette reconnaissance s'ajoute à celle obtenue plus tôt cette année auprès de l'International Congress and Convention Association (ICCA), qui a désigné Montréal comme première destination nord-américaine pour les congrès associatifs internationaux pour une dixième année consécutive.

Un leadership qui repose sur tout un écosystème

Au fil des ans, Montréal a développé une expertise reconnue dans l'accueil de grands rassemblements internationaux. Une communauté scientifique dynamique, un important bassin d'experts dans des secteurs stratégiques tels que les sciences de la vie, les technologies, l'intelligence artificielle, l'aérospatiale et l'ingénierie. Montréal compte également sur une industrie touristique mobilisée permettent à la métropole de se démarquer dans un environnement hautement concurrentiel. Cette performance repose également sur une étroite collaboration entre Tourisme Montréal, le Palais des congrès de Montréal, les milieux économiques, universitaires et associatifs ainsi que de nombreuses sommités locales qui contribuent activement à attirer les événements internationaux dans la métropole.

Citations

« Neuf années consécutives au premier rang des Amériques témoignent de la capacité de Montréal à se démarquer durablement parmi les grandes destinations internationales. Cette constance reflète la qualité de notre offre, la force de nos partenariats et l'engagement de tout un écosystème qui travaille chaque jour à faire rayonner la métropole sur la scène mondiale. » - Mylène Gagnon, vice-présidente, service aux ventes et congrès à Tourisme Montréal

« Ce classement reflète toute l'implication humaine et le travail accompli par les équipes des partenaires de notre écosystème pour faire de Montréal l'une des plus grandes destinations d'affaires au monde. Cette mobilisation, et la synergie qui la caractérise, constituent un formidable atout pour permettre à notre métropole d'accueillir des événements dont les retombées pour Montréal et le Québec dépassent largement la durée de leur passage chez nous. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site mtl.org

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la dixième année consécutive. congresmtl.com

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements : Aurélie de Blois, Porte-parole et conseillère principale RP, Tourisme Montréal, 514 918-5290 / [email protected]; Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849 / [email protected]