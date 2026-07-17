Le Parc olympique modernisé : un investissement qui propulse Montréal dans la prochaine ère du tourisme événementiel

Montréal, July 17, 2026 /CNW/ -- Tourisme Montréal accueille avec enthousiasme l'annonce du gouvernement du Québec visant la modernisation du Parc olympique de Montréal. Cet investissement majeur marque un tournant pour Montréal et renforce sa capacité à accueillir les plus grands événements culturels et sportifs au monde.

« Les villes qui investissent dans leurs infrastructures attirent les grands événements. Les autres regardent les retombées économiques et touristiques partir ailleurs. Avec cette modernisation, Montréal se donne les moyens d'être une destination incontournable du tourisme événementiel » souligne Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

« Au fil des ans, nous avons investi collectivement dans cette infrastructure emblématique qu'est le Stade olympique. Cet investissement constitue le maillon qui manquait pour en faire un véritable levier de développement. Voilà le type de projet où la commande publique devient un moteur de développement des affaires et d'internationalisation des entreprises québécoises » affirme Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Motif majeur de déplacement

À l'échelle mondiale, les grands événements sont devenus l'une des principales motivations de voyage. Les visiteurs planifient désormais leurs séjours autour d'un concert, d'un festival, d'un championnat sportif ou d'une expérience culturelle unique. Montréal possède déjà tous les ingrédients : une identité culturelle forte, une scène musicale reconnue, un savoir-faire événementiel envié et une destination appréciée partout dans le monde. La modernisation du Parc olympique viendra renforcer cette dynamique.

Des retombées immenses

Les villes qui disposent des bonnes infrastructures récoltent les bénéfices. En 2024, les six concerts de Taylor Swift à Toronto ont généré 282 millions de dollars de retombées économiques, dont 152 millions en dépenses directes. Plus de 93 % de ces dépenses provenaient de visiteurs de l'extérieur. Ce n'est pas une exception : c'est la nouvelle réalité du tourisme. Les grands concerts, les mégaévénements sportifs et les résidences d'artistes sont aujourd'hui des moteurs économiques comparables aux grands congrès internationaux. Chaque événement majeur remplit les hôtels, anime les restaurants, fait travailler les commerces, les taxis, les attraits, les festivals et l'ensemble de l'économie montréalaise.

La future résidence de Céline Dion à Paris l'illustre bien également : 16 concerts, près de 480 000 spectateurs attendus et jusqu'à 500 millions d'euros de retombées économiques estimées, grâce notamment aux dépenses touristiques, à l'hébergement et aux commerces.

Un moteur pour l'est de Montréal

La modernisation du Parc olympique représente également un puissant levier de développement pour l'est de Montréal. En renforçant son attractivité, cette infrastructure contribuera à attirer de nouveaux visiteurs dans le quartier.

L'ambition est claire : faire de Montréal une plateforme internationale d'expériences urbaines et événementielles, conçues d'abord pour les Montréalaises et les Montréalais, mais suffisamment exceptionnelles pour attirer des visiteurs du monde entier. L'annonce d'aujourd'hui constitue une étape majeure vers cette vision. Et c'est toute la métropole qui en sort gagnante.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Aurélie de Blois, Porte-parole et conseillère principale RP, Tourisme Montréal, 514 918-5290 / [email protected]