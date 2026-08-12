Bilan de mi-saison de Tourisme Montréal : la métropole sur une trajectoire record

MONTRÉAL, le 12 août 2026 /CNW/ -- Montréal connaît un début de saison touristique exceptionnel marqué par une croissance de l'ensemble des principaux indicateurs. De mai à juillet, le taux d'occupation a atteint 82 %, soit 7 points de plus par rapport à la même période en 2025. Portée par la vigueur des marchés canadien et américain ainsi qu'une programmation culturelle, sportive et d'affaires foisonnante, Montréal confirme sa place parmi les grandes destinations urbaines.

« Cet été, Montréal atteint de nouveaux sommets et c'est particulièrement révélateur de la force et de la diversité de notre destination. Ce qui est particulièrement encourageant, c'est que cette croissance repose sur plusieurs moteurs et qu'elle s'étend sur l'ensemble de la saison. Avec des perspectives qui demeurent très fortes pour août et septembre, Montréal est clairement sur une trajectoire record », affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Des records qui se succèdent

La saison touristique montréalaise se démarque par une forte progression de la demande hôtelière, en hausse de 12 % entre mai et juillet par rapport à la même période l'an dernier. La croissance s'est même accélérée en juillet, avec une hausse de 14 % de la demande et un taux d'occupation moyen de 86 %, faisant de juillet un mois particulièrement performant. Entre mai et juillet, les voyages en provenance des États-Unis ont augmenté de 7 % et ceux en provenance du Canada de 5 %. Le marché international demeure quant à lui en croissance de près de 5 %. Les indicateurs de planification de voyage confirment cette dynamique : les recherches Google récentes liées à l'hébergement à Montréal ont augmenté de 16 % dans le Nord-Est américain et de 8 % en Ontario.

Un été exceptionnel pour le tourisme d'affaires

Le tourisme d'affaires constitue également un moteur majeur de cette performance. En juin et juillet, Montréal a accueilli 70 groupes représentant plus de 50 000 délégués, dont plusieurs congrès internationaux majeurs. Juillet s'est particulièrement démarqué avec près de 35 000 délégués estimés, comparativement à 19 300 en juillet 2025. Parmi les rendez-vous accueillis figuraient notamment l'International Society for Stem Cell Research, l'American Society of Retina Specialists et l'IEEE - Power and Energy Society. Au total, 144 congrès sont prévus entre mai et septembre. Avec un taux de participation de 92 % depuis le début de l'année et un carnet de commandes solide pour les prochaines années, Montréal confirme sa position de destination affaires de premier plan.

Montréal, plateforme d'expérience urbaine

Culture, gastronomie, sport, festivals et grands événements se conjuguent pour faire de Montréal une plateforme d'expérience urbaine capable d'attirer différentes clientèles tout au long de la saison. À l'aube de sa vingtième édition, le festival Osheaga a tenu le deuxième événement le plus populaire de son histoire, tandis que le Festival International de Jazz de Montréal a connu un achalandage record pour l'ensemble de sa programmation gratuite et en salle. La soirée de clôture de Juste pour rire a également enregistré un sommet de fréquentation. La saison se poursuit avec plusieurs rendez-vous majeurs, dont LASSO, le Festival M.A.D., le Beach Pro Tour, le Vans Warped Tour et les Championnats du monde de cyclisme sur route UCI.

Une fin de saison qui s'annonce forte

Les perspectives demeurent très favorables pour la suite de la saison. Les prévisions indiquent une hausse de 4 % de la demande hôtelière, avec un taux d'occupation qui devrait dépasser 85 %. Septembre s'annonce particulièrement solide, avec entre autres, les Championnats du monde de cyclisme sur route UCI. Les prévisions actuelles laissent entrevoir un taux d'occupation d'environ 90 % pendant la compétition. Le marché français devrait également continuer de contribuer à cette dynamique dans les prochains mois, avec une capacité aérienne entre Paris et Montréal en hausse de 17 %, toutes compagnies aériennes confondues.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Aurélie de Blois, Porte-parole et conseillère principale RP, Tourisme Montréal, 514 918-5290, [email protected]