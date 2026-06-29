Le pari est gagné : Montréal récolte les bénéfices du déplacement du Grand Prix du Canada

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le déplacement du Grand Prix du Canada au mois de mai s'avère un succès pour l'industrie touristique montréalaise. Alors que plusieurs s'interrogeaient sur l'impact de ce changement au calendrier, les résultats démontrent que Montréal a réussi à créer un nouveau mois phare sans affaiblir la performance de juin.

En mai 2026, la demande hôtelière a bondi de 13,1 % par rapport à mai 2025. Plus impressionnant encore, le mois de mai 2026 a enregistré une demande 12,9 % supérieure à celle de juin 2025, un mois qui bénéficiait pourtant de la présence du Grand Prix. Cette performance s'explique notamment par l'engouement suscité par le parcours des Canadiens de Montréal en séries éliminatoires, qui a contribué à dynamiser l'activité des restaurants, des commerces et des hôtels de la métropole.

« Les résultats démontrent que nous avons pris la bonne décision en appuyant le déplacement du Grand Prix au mois de mai. Cette évolution du calendrier nous permet d'attirer davantage de visiteurs dès le début de la saison, mais aussi de libérer l'espace en juin pour accueillir de grands congrès et d'autres événements d'envergure. Nous avons créé une situation gagnante pour Montréal, pour nos membres et pour l'ensemble de l'industrie touristique », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Les résultats observés pendant le Grand Prix confirment l'importance stratégique de cet événement pour notre industrie. Avec un taux d'occupation hôtelier de 94,8 % sur l'île de Montréal et une croissance marquée de la demande tant au centre-ville qu'au secteur de l'aéroport, les hôtels ont bénéficié d'un niveau d'activité exceptionnel », ajoute Dominique Villeneuve, présidente-directrice générale de l'Association hôtelière du Grand Montréal.

Par ailleurs, le Grand Prix du Canada continue de générer des bénéfices importants pour l'ensemble de la région métropolitaine. À Laval, la demande hôtelière a enregistré une croissance de 10 % durant le week-end de l'édition 2026 comparativement à la période dédiée en 2025. Du côté de la Rive-Sud, la demande a également progressé de 5 %.

Une vitrine mondiale pour Montréal

Tout au long du week-end, plusieurs pilotes ont mis en valeur la métropole dans leurs publications sur les réseaux sociaux. Ensemble, ces comptes rejoignent près de 200 millions d'abonnés à travers le monde. Les contenus consacrés à Montréal ont généré plus de 10 millions de vues. Parmi les publications les plus remarquées, on peut notamment voir le pilote Charles Leclerc se promener sur le mont Royal et découvrir certains des lieux emblématiques de la métropole.

Malgré un mois de mai historique, juin maintient le cap

Le succès de mai ne s'est pas fait au détriment de juin. Malgré l'absence du Grand Prix, la demande hôtelière de juin 2026 est actuellement 5% plus élevée que celle observée en juin 2025, alors que l'événement se tenait encore au calendrier.

Après les Francos de Montréal et le Festival International de Jazz de Montréal, la métropole poursuivra sur sa lancée avec le Festival Nuits d'Afrique, Juste pour rire, ainsi qu'une multitude d'événements culturels, gastronomiques et sportifs qui animeront la ville tout au long de l'été.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Aurélie de Blois, Porte-parole et conseillère principale RP, Tourisme Montréal, 514 918-5290, [email protected]