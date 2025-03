Montréal célèbre la Journée internationale de la Francophonie

MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, la Ville de Montréal est fière de réaffirmer son rôle en tant que métropole francophone des Amériques. La langue française fait la renommée de Montréal à travers le monde, et la Ville pose des gestes importants pour la promouvoir, la protéger et la valoriser, en collaborant avec ses différents partenaires pour façonner des initiatives porteuses et audacieuses.

Le français, notre fierté : Montréal lance sa campagne de valorisation

Via sa plus récente campagne de valorisation de la langue française, Montréal se conjugue en français, la Ville souhaite rappeler que le français est au cœur de l'identité et du quotidien de sa population. Réalisée grâce au soutien du gouvernement du Québec, cette campagne permet à la Ville de poursuivre les efforts et les initiatives de valorisation de la langue française sur le territoire de la métropole. Cette langue rassemble et distingue les résidentes et les résidents de la ville; il est essentiel de la promouvoir et de la valoriser dans tous les aspects de la vie urbaine montréalaise.

Prix de la langue française

La Ville lance aujourd'hui les Prix de la langue française 2025. Forte des éditions précédentes, Montréal revient avec ce rendez-vous célébrant la valorisation du français par la mobilisation et la participation de ses citoyennes et citoyens ainsi que des organismes, institutions, entreprises. Sous la présidence d'honneur de Catherine Ethier, le jury de cette année invite la population à déposer ses candidatures dès maintenant. Sous quatre catégories distinctes, les Prix sont l'occasion de souligner l'apport de toutes et tous dans la préservation et le rayonnement de la langue.

Une programmation et une collection variées dans les bibliothèques et les Maisons de la culture

Les 45 bibliothèques de la ville, véritables vecteurs de transmission de l'amour du français, proposent toute l'année des activités permettant aux participantes et aux participants de pratiquer le français, tout en tissant des liens interculturels au sein de leurs communautés. La diversité des initiatives témoigne d'un souci constant d'offrir des activités de qualité, adaptées au caractère cosmopolite de la métropole.

Chaque semaine, des activités variées et gratuites célèbrent le livre et la langue française dans les bibliothèques de la ville, par exemple des clubs de lecture, des heures du conte, des rencontres d'autrices et d'auteurs, mais aussi des ateliers de conversation en français pour les personnes qui souhaitent se familiariser avec la langue. La programmation variée qui est déployée dans l'ensemble des bibliothèques municipales peut être consultée sur le calendrier montreal.ca.

Ces initiatives s'inscrivent en continuité avec les activités de médiation du livre offertes par les bibliothèques de la ville à des classes, notamment d'accueil, et au grand public pour soutenir l'apprentissage et l'intérêt pour la lecture.

En plus de l'offre présente dans les bibliothèques, les Montréalaises et les Montréalais peuvent également découvrir une multitude de spectacles et projections faisant rayonner la culture francophone dans les Maisons de la culture de la ville, de même qu'une série d'expositions.

La Dictée P.G.L. de la Francophonie

Pour la deuxième année consécutive, près de 80 participantes et participants de la Ville de Montréal ont relevé le défi de l'édition 2025 de La Dictée P.G.L. de la Francophonie, un événement dédié aux entreprises, organisations et autres institutions engagées dans la promotion de la langue française. Cette initiative vise à recueillir des fonds pour soutenir des écoles en milieux défavorisés et leur permettre de réaliser des projets d'amélioration ou de développement. La Ville de Montréal est fière de voir son engagement reconnu alors qu'elle sera représentée à la grande finale de la Dictée P.G.L. de la Francophonie, qui se tiendra le 21 mars prochain.

En outre, la Ville de Montréal continuera de déployer, tout au long de l'année, diverses initiatives pour promouvoir la langue française dans ses arrondissements et ses services, couvrant les secteurs de la culture, des affaires et des sports.

Citations

« À titre de métropole francophone des Amériques, Montréal saisit toutes les occasions pour promouvoir et valoriser la langue française. Via cette nouvelle campagne, notre administration pose un geste supplémentaire pour réaffirmer notre engagement envers le français et notre fierté de le partager comme langue commune. Grâce à une programmation gratuite et variée dans les bibliothèques et les Maisons de la culture, les Prix de la langue française et La Dictée P.G.L. de la Francophonie, nous souhaitons offrir à la population de tous les quartiers des occasions supplémentaires de célébrer le français à Montréal. » - Valérie Plante, mairesse de Montréal

« La valorisation du français est une priorité qui me tient particulièrement à cœur. À l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, je suis fière de souligner que les initiatives récentes, comme la création du Bureau de la langue française, nous permettront de porter notre vision encore plus loin. Nos efforts témoignent de notre engagement profond à promouvoir et valoriser la langue française, en tissant des liens solides avec toutes les composantes de notre communauté. » - Caroline Bourgeois, responsable de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal

« En cette journée où l'on célèbre la Francophonie, j'en appelle à la poursuite du développement d'initiatives porteuses qui renforcent le lien affectif et suscitent la curiosité envers notre belle langue commune, le français. C'est en agissant ainsi que nous assurerons sa vitalité. Ces dernières années, nous avons été propulsées et propulsés par le mouvement Montréal, métropole francophone des Amériques, qui a positionné plus que jamais la Ville en tant que leader au sein de l'échiquier national et international. À nous toutes et tous maintenant de poursuivre sur cet élan, avec cœur, conviction et détermination. » - Noémie Dansereau-Lavoie, commissaire à la langue française à la Ville de Montréal.

« La langue française est la plus spectaculaire des courtepointes dont chaque couleur, chaque accent, chaque expression empruntée au passé dans un écrin précieux, chaque souffle et chaque morceau de parlure m'enchantent quotidiennement. C'est pour moi un véritable carnaval que de pouvoir la faire valser, la retricoter et en mettre le petit point en valeur chaque fois que j'en ai l'occasion. Avec elle, l'espoir renaît. » - Catherine Ethier, présidente d'honneur du jury des Prix de la langue française.

