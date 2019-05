MonConseiller de RBC apporte une touche humaine à l'expérience numérique : un million de Canadiens ont maintenant accès à un plan numérique et à des conseillers en direct

Le service MonConseiller a créé une toute nouvelle catégorie de renseignements sur les placements pour calmer les appréhensions des Canadiens à l'égard de leurs économies et de leurs placements. Cette nouvelle solution, qui allie le numérique et le contact humain, leur donne non seulement un portrait interactif de leur situation financière, mais aussi un accès en temps réel à l'expertise de conseillers par vidéoclavardage, par téléphone ou en personne.

« Nous savions que nos clients étaient préoccupés par leur situation financière, qu'ils voulaient mieux planifier leur avenir sans savoir comment s'y prendre. Nous voulions leur proposer une solution simple et pratique qui mettrait à profit la force de nos conseillers. De là est né MonConseiller, et l'inscription de notre millionième client nous rend très fiers », mentionne Neil McLaughlin, chef de groupe des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises à RBC.

Lancé en juillet 2017, le service numérique MonConseiller est unique en son genre en ce sens qu'il met le client en contact avec un conseiller financier et, qu'ensemble, ils peuvent visualiser et modifier un « tableau de bord » dynamique montrant les objectifs d'épargne et de placement du client, et établir des mesures à prendre pour atteindre ces objectifs, le tout en temps réel. Les clients peuvent joindre les conseillers par téléphone, en personne ou par vidéoclavardage.

« MonConseiller combine l'expertise de nos conseillers à la puissance de nos fonctionnalités numériques et technologiques à la fine pointe. C'est exactement ce que doit offrir une banque relationnelle à l'ère numérique, ajoute M. McLaughlin. Aucun autre service au Canada ne peut, et de loin, offrir ce genre de relation entre les clients et les conseils financiers. À en juger par l'enthousiasme que manifestent nos clients et nos conseillers, nous savons que nous avons gagné le pari. »

NOMI est une autre innovation numérique qui va de pair avec l'engagement de RBC de mettre la simplicité et la commodité au service des Canadiens. Accessible sur l'appli Mobile RBC, NOMI tire parti de l'intelligence artificielle pour fournir aux clients des renseignements détaillés sur leur situation (comme les tendances, les opérations anormales et les occasions d'épargne) propres à leur donner confiance en leur capacité de gérer leurs finances courantes.

La gamme d'outils NOMI à RBC est composée de ce qui suit :

Budgets NOMI. Dernière fonctionnalité numérique de RBC lancée en avril 2019, Budgets NOMI est une solution de gestion budgétaire personnalisée fondée sur l'intelligence artificielle, la première en son genre au Canada . Budgets NOMI analyse automatiquement les dépenses d'un client, lui recommande un budget approprié et lui envoie périodiquement des avis ponctuels pour qu'il puisse facilement maintenir le cap. Au cours du mois qui a suivi son lancement, les clients ont établi plus de 200 000 budgets.





. Offre des perspectives financières personnalisées et des conseils ponctuels pour aider les clients à gérer leurs finances courantes et y prêter une attention accrue. Les clients qui utilisent l'appli Mobile RBC ont déjà visualisé plus de 500 millions de perspectives. TrouvÉpargne NOMI. Analyse les dépenses du client afin de repérer des fonds excédentaires qui sont automatiquement mis de côté. Le client continue ainsi de se constituer une bonne épargne chaque mois.

Pour en savoir plus sur l'appli Mobile RBC, qui peut être téléchargée sans frais à partir d'App Store sur les appareils iPhone et iPad, veuillez vous rendre à www.rbcbanqueroyale.com/mobile.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à plus de 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

