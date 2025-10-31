OTTAWA, ON, le 31 oct. 2025 /CNW/ - En novembre, les Canadiens sont encouragés à parler d'argent à l'occasion du 15e Mois de la littératie financière, organisé par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC). Le thème de cette année, « Parlons d'argent », s'appuie sur l'élan de la campagne de l'année dernière qui visait à briser le silence autour des finances personnelles.

Selon certaines recherches, le simple fait de parler d'argent peut renforcer la confiance financière et conduire à de meilleurs résultats financiers. Plus tôt cette année, l'ACFC a publié le document « Des clics qui donnent confiance : L'utilisation d'interventions rapides en ligne pour accroître la confiance et les comportements financiers des jeunes femmes ». Le rapport présente les résultats d'une étude qui montre que le simple fait d'encourager les jeunes femmes à réfléchir à leurs finances et à en discuter peut améliorer considérablement leur confiance financière et favoriser l'adoption de comportements financiers positifs.

Les Canadiens sont invités à participer au défi « Faire plus avec 15 $ » de l'ACFC sur les médias sociaux, en racontant comment ils ont tiré le maximum d'un modeste montant de 15 $, soit le salaire horaire minimum moyen dans l'ensemble du pays. Les participants peuvent utiliser les mots-clics #MLF2025 et #ParlonsArgent pour montrer leur soutien et inciter les autres à se joindre à la conversation.

L'ACFC encourage les intervenants en matière de littératie financière à passer le mot en novembre pour aider à réduire la stigmatisation entourant les sujets liés à l'argent et améliorer l'accès à une aide financière fiable. La page de la campagne du Mois de la littératie financière comprend des informations pratiques, des outils et des ressources pour les Canadiens ainsi qu'une trousse promotionnelle pour aider les organisations à tirer le meilleur parti du Mois de la littératie financière. Une nouveauté cette année, l'ACFC propose une trousse d'outils conçue spécialement pour les bibliothèques et les organismes communautaires.

En faisant entendre nos voix et en encourageant les autres à participer, nous pouvons contribuer à normaliser le fait de parler d'argent et aider les Canadiens à s'y retrouver sur le marché financier avec plus de confiance.

« Le Mois de la littératie financière est une excellente occasion de renforcer ses connaissances financières. Chacun mérite de se sentir en confiance lorsqu'il parle d'argent. Plus nous serons nombreux à prendre part à la conversation, plus l'incidence collective sera importante. Notre collaboration continue avec des intervenants de partout au Canada reste la pierre angulaire de la réussite de cette campagne ».

Shereen Benzvy Miller, commissaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada

Le mandat de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) est de renforcer la littératie financière des Canadiens et de surveiller la conformité des entités financières sous réglementation fédérale, dont les banques, à leurs obligations législatives, à leurs codes de conduite et à leurs engagements publics.





Le Mois de la littératie financière au Canada a commencé en 2011. Chaque mois de novembre, des organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif font la promotion de la campagne et organisent des événements et des activités dans tout le pays, dans le but commun de renforcer la littératie financière des Canadiens.





La vision de la Stratégie nationale pour la littératie financière est un Canada où chacun peut accroître sa résilience financière dans un monde de plus en plus numérique. Elle reconnaît qu'aider les Canadiens à renforcer leur résilience financière est une responsabilité partagée et nécessite une action collective pour favoriser de meilleurs résultats financiers pour les Canadiens grâce à des changements dans l'écosystème financier.





La Stratégie nationale pour la littératie financière souligne que la confiance financière est un facteur clé de la résilience et du bien-être financiers.





La littératie financière comprend les compétences et la capacité de prendre des décisions financières éclairées, ainsi que les actions ou les comportements qui mènent à des résultats financiers positifs. La littératie financière est considérée comme une compétence essentielle, au même titre que la lecture et l'écriture.

