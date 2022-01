OTTAWA, ON, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'immigration est le moteur de l'économie canadienne, nous aidant à combler les pénuries de main-d'œuvre et à maintenir la prospérité de nos collectivités. Les nouveaux arrivants ont joué un rôle essentiel en comblant certaines de nos pénuries de main-d'œuvre les plus graves durant la pandémie, y compris aux premières lignes. Toutefois, des difficultés subsistent, comme des retards dans le traitement des demandes qui ont entraîné des frustrations chez ceux qui tentent de venir au Canada pour travailler ou retrouver leurs familles. Bien que le Canada ait accueilli son plus grand nombre de résidents permanents en une seule année en 2021 en traitant un nombre record de demandes, les restrictions aux frontières et autres facteurs liés à la pandémie ont entraîné des retards de traitement pour un grand nombre de demandeurs, et de longues attentes pour la mise à jour des demandes. Nous savons que ces problèmes doivent être résolus.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé des mesures visant à améliorer l'expérience client et à moderniser le système d'immigration. Ces mesures s'inscrivent dans un processus plus vaste visant à remédier aux principales difficultés auxquelles sont confrontés nos clients et à offrir les délais de traitement plus prévisibles que nos clients attendent et méritent.

Nous savons qu'un grand nombre de nouveaux arrivants talentueux et qualifiés ont attendu longtemps pendant la pandémie. Dans sa Mise à jour économique et budgétaire de 2021, le gouvernement du Canada a proposé d'investir 85 millions de dollars de fonds nouveaux pour réduire les inventaires de demandes d'immigration et de citoyenneté du Canada. Les investissements soutiendront le personnel supplémentaire nous permettant d'accueillir les personnes capables de nous aider à combler les pénuries de main-d'œuvre et revenir aux normes de service de traitement dans divers programmes d'ici la fin de l'année, notamment pour les permis d'études, les permis de travail et les renouvellements de carte de résident permanent. Nous prenons aussi des mesures pour réduire les délais de traitement pour les visas de visiteur et la preuve de citoyenneté.

Ces améliorations s'appuieront sur ce qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a déjà fait pour réduire les délais d'attente, comme l'embauche d'environ 500 nouveaux membres au personnel de traitement, la numérisation des demandes et la réaffectation du travail entre nos bureaux dans le monde entier.

Afin d'accélérer notre travail de traitement, nous élargissons l'utilisation de l'analyse avancée des données pour aider les agents à trier et traiter les demandes de visa de visiteur soumises à l'extérieur du Canada. Pendant la période d'utilisation du système d'analyse pour les visas de visiteur, il a été démontré que les dossiers simples pouvaient être évalués 87 % plus rapidement, ce qui a permis à certains demandeurs de recevoir une décision plus rapidement dans le maintien de l'intégrité du programme. La décision définitive sera toujours prise par un agent d'IRCC, mais ce système améliorera le service client en aidant IRCC à gérer le volume croissant des demandes de visa de visiteur.

IRCC a pris plus d'un demi-million de décision sur des demandes de résidence permanente en 2021. Nous augmentons davantage la capacité de traitement et nous prévoyons de prendre 147 000 décisions définitives pour la résidence permanente durant le premier trimestre de 2022 -- le double de ce que nous avons fait au cours de la même période l'an dernier.

Afin d'appuyer davantage les demandeurs de résidence permanente, nous allons élargir la disponibilité du portail de demande en ligne à un plus grand nombre de clients à l'été 2022. La transition vers un processus de demande en ligne minimisera les retards liés à la COVID-19 associés au traitement des demandes papier et fournira aux clients une confirmation immédiate que leur demande a été soumise avec succès. Les efforts déployés à ce jour ont permis aux délais de traitement moyens des demandeurs de parrainage de conjoint de revenir à la norme de service de 12 mois pour les nouvelles demandes.

Nous comprenons que les clients veulent un accès plus facile aux mises à jour de l'état de leurs dossiers. C'est pourquoi nous allons également introduire un outil de suivi pour les demandes de résidence permanente en février 2022, à l'attention des conjoints et des enfants à charge, afin d'offrir aux clients un accès facile aux détails et à l'état de leur demande en ligne.

Pour mieux relever les défis liés à la COVID-19 et accélérer le processus, IRCC a également conçu un portail permettant aux demandeurs de résidence permanente au Canada de compléter leur processus et de recevoir leur carte de résidence permanente sans aucune interaction en personne. Entre juin 2021 et décembre 2021, 225 000 résidents permanents ont utilisé ce portail.

Pour les demandeurs de citoyenneté, IRCC a lancé les examens en ligne, conçu un outil de suivi pour les demandes et mis en place les cérémonies de citoyenneté virtuelles. Au cours des derniers mois, nous avons organisé environ 350 cérémonies virtuelles par mois, et plus de 170 000 nouveaux Canadiens ont prêté serment depuis le 1er avril 2020. Nous continuons d'élargir l'utilisation des cérémonies virtuelles. Pour l'avenir, nous examinons une option pour les personnes qui souhaitent prêter leur serment par attestation signée, et célébrer leur citoyenneté à une date ultérieure. Cela permettrait de réduire le temps d'attente pour les personnes qui sont dans la dernière phase de leur processus de citoyenneté.

Tout au long de ce travail, IRCC demeure résolu à fournir de l'information utile, opportune et transparente à ses clients. Cet effort comprend notamment la mise à jour de notre outil en ligne relatif aux délais de traitement dans les mois à venir afin de donner à nos clients des estimations plus à jour du temps nécessaire au traitement de leurs demandes. Nous continuerons de mettre l'accent sur les manières de moderniser notre offre de programmes et de services, de sorte que le Canada puisse continuer d'être une destination de choix pour les gens du monde entier.

« Je sais que les délais de traitement ont été incroyablement frustrants pour de nombreuses personnes. Aider les clients à venir rapidement au Canada, avec des délais de traitement prévisibles et une communication efficace avec IRCC, demeure pour moi une priorité absolue. L'immigration profite à tous les Canadiens -- elle contribue à la croissance de notre économie et renforce nos collectivités partout au pays. Que ce soit pour visiter ou pour y construire leur avenir, beaucoup de gens choisissent le Canada, et pour nous assurer de rester compétitifs, nous avons adopté des mesures concrètes afin que ceux qui veulent venir au Canada aient l'expérience client qu'ils méritent. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le budget de 2021 a investi 428,9 millions de dollars sur 5 ans, dont 398,5 millions de dollars d'amortissement restant, à partir de 2021-2022, pour développer et mettre en œuvre une plateforme numérique d'immigration à l'échelle de l'organisation afin de remplacer progressivement l'ancien Système mondial de gestion des cas d'IRCC. Cette plateforme sécurisée, stable et flexible aidera à améliorer le traitement des demandes et le soutien aux demandeurs.

L'immigration représente près de 100 % de la croissance de la population active au Canada. Environ 75 % de la croissance de la population canadienne est attribuable à l'immigration. Les immigrants aident à combler les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs critiques comme les soins de santé, à créer des emplois, à stimuler la croissance économique et à enrichir les collectivités canadiennes.

Le Canada a dépassé sa cible ambitieuse d'accueil de 401 000 nouveaux résidents permanents en 2021. Dépassant le précédent record de 1913, il s'agit du plus grand nombre de nouveaux arrivants en une année de l'histoire du Canada.

a dépassé sa cible ambitieuse d'accueil de 401 000 nouveaux résidents permanents en 2021. Dépassant le précédent record de 1913, il s'agit du plus grand nombre de nouveaux arrivants en une année de l'histoire du Canada. 62 % des nouveaux résidents permanents en 2021 des immigrants de la catégorie économique.

Après une année record pour les permis d'étude en 2019, IRCC a augmenté ses résultats de 32 % en 2021 en traitant près de 560 000 demandes de permis d'étude.

Les délais de traitement présentés par l'outil d'IRCC fournissent aux clients une estimation de la durée nécessaire au traitement de la plupart des demandes, en fonction du temps que les clients ont attendu pour que leurs demandes soient traitées.

IRCC s'est engagé à appliquer les procédures d'immigration de façon juste et non discriminatoire. Nous prenons cette responsabilité au sérieux et nos agents sont formés pour évaluer les demandes en toute équité et en fonction des mêmes critères.

