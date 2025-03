Mission à Toronto de la ministre Blanchette Vézina - L'excellence minière du Québec rayonne à Toronto

TORONTO, le 5 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, dresse un bilan positif de sa participation au congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC). La ministre Blanchette Vézina et une délégation d'entreprises et d'organisations québécoises y étaient présentes afin de promouvoir les atouts du secteur minier québécois et de faire connaître ses perspectives de développement auprès de l'industrie et des partenaires internationaux.

Le Québec : un incontournable sur la scène minière mondiale

La ministre Blanchette Vézina s'est adressée aux congressistes à l'occasion d'une causerie tenue lors de la journée consacrée au Québec. Elle s'est exprimée sur le développement minéral québécois dans le contexte géopolitique actuel, sur la modernisation de la Loi sur les mines, sur le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques ainsi que sur les avantages qu'offre le Québec aux sociétés minières. La ministre a également tenu des rencontres bilatérales avec plusieurs partenaires de l'industrie minière, des investisseurs ainsi que des représentantes et des représentants de gouvernements étrangers afin de faire valoir le caractère incontournable du Québec minier.

L'édition 2025 du PDAC aura également été l'occasion de réitérer l'engagement du Québec à développer ses filières des minéraux critiques et stratégiques (MCS) et à demeurer un leader sur la scène mondiale. Le kiosque du Québec et les diverses présentations réalisées pendant la journée « Critique et stratégique : secteur minier au Québec » auront eux aussi mis en lumière les atouts de l'écosystème et de l'encadrement miniers québécois.

Des minéraux critiques et stratégiques québécois au cœur de la transition énergétique et technologique mondiale

Avec ses riches ressources naturelles, ses talents humains, son écosystème minier complet, ses hauts critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG) ainsi que son expérience minière de plus de 150 ans, le Québec est un partenaire incontournable et essentiel sur la scène internationale.

Parmi les nombreux avantages distinctifs du Québec, mentionnons par ailleurs son énergie renouvelable, son environnement d'affaires compétitif, ses ententes stratégiques avec d'autres gouvernements et ses partenariats avec les Premières Nations.

La ministre Blanchette Vézina a d'ailleurs signé hier une déclaration d'intention de coopération avec les Pays-Bas en matière de MCS, comme elle l'a fait avec la France en 2023, et comme elle cherchera à le faire encore dans le futur afin de multiplier ces ententes pour diversifier ses marchés d'exportation.

Lors du congrès, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de l'Énergie et des Mines se sont également réunis hier pour discuter de l'imposition des droits de douane par les États-Unis afin de mettre en place des mesures déterminantes pour garantir la compétitivité et le succès des entreprises canadiennes à l'échelle mondiale.

Citation :

« C'était important pour moi d'être présente à Toronto cette semaine afin de promouvoir les avantages du secteur minier québécois. Dans le contexte géopolitique actuel, je tiens à saisir toutes les occasions pour tisser ou renforcer les liens avec nos partenaires de partout dans le monde en vue de diversifier nos marchés et nos chaînes d'approvisionnement. Je suis déterminée à protéger notre industrie et à nous adapter aux nouvelles réalités en rappelant aux investisseurs que faire affaire avec le Québec, c'est avant tout choisir un partenaire fiable et prévisible ayant un modèle de développement minier responsable. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le congrès du PDAC est le plus important congrès annuel sur l'exploration et l'exploitation minières à l'échelle mondiale. Chaque année, il rassemble plus de 27 000 participants et participantes, venant de plus de 135 pays, ainsi qu'environ 1 800 exposants, conférenciers et conférencières.

En plus de spécialistes du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, la délégation du Québec comptait parmi ses rangs plusieurs représentantes et représentants du gouvernement du Québec, dont le Bureau du Québec à Toronto , la Société québécoise d'exploration minière, Investissement Québec, la Société du Plan Nord et la Société de développement de la Baie-James.

Liens connexes :

Source : Stéphane Grégoire Directeur de cabinet Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 418 803-2049 Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts Tél. : 418 521-3875 [email protected]

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts