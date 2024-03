Mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes - Près de 3 M$ pour soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes

QUÉBEC, le 4 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce une aide financière totalisant 2,9 M$ pour la réalisation de 18 projets qui visent à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec.

L'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur chère à la nation québécoise. Afin de conserver les acquis et d'en faire la promotion, les projets soutenus visent à lutter contre les stéréotypes entourant la présence des femmes dans les milieux traditionnellement masculins comme la politique et l'entrepreneuriat. D'autres projets consistent à informer les femmes immigrantes au sujet des lois et règlements en vigueur au Québec et qui touchent plus particulièrement le marché du travail. Enfin, les projets cherchent à sensibiliser les jeunes et à outiller les parents non seulement en matière de diversification des choix scolaires et professionnels, mais aussi en ce qui a trait au partage équitable des responsabilités familiales et domestiques.

Citation

« L'égalité entre les hommes et les femmes est un travail de tous les instants. Malgré d'importantes avancées au Québec, il reste du travail à faire pour solidifier les acquis et s'assurer que toutes les femmes peuvent contribuer à la société à la hauteur de leurs ambitions. Je salue le travail des organismes qui ont l'égalité à cœur. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

Faits saillants

Par ce soutien, le gouvernement du Québec met à profit l'expertise de partenaires afin de mener des actions prioritaires de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027.

Huit actions sont visées par les projets soutenus : Sensibiliser les jeunes et outiller les parents en matière de diversification des choix scolaires et professionnels (trois projets soutenus pour un total de 599 664 $); Augmenter la présence des femmes dans les emplois d'avenir et de la construction (deux projets soutenus pour un total de 368 935 $); Valoriser les emplois à prédominance féminine, notamment par la sensibilisation et la promotion des droits du travail (un projet soutenu à hauteur de 200 000 $); Informer les femmes immigrantes au sujet de leurs droits et outiller les personnes intervenant auprès de ces femmes (trois projets soutenus pour un total de 578 670 $); Mettre en œuvre des projets visant à accompagner les femmes et les milieux dans le domaine du démarrage et du repreneuriat d'entreprises (trois projets soutenus pour un total de 598 376 $); Accompagner et outiller les milieux de travail dans l'implantation de mesures formelles de conciliation famille-travail (un projet soutenu à hauteur de 83 185 $); Soutenir des initiatives pour contribuer au partage équitable des responsabilités familiales et domestiques au sein des couples et des familles (trois projets soutenus pour un total de 158 422 $); Soutenir les femmes ainsi que les milieux politiques afin de tendre vers une représentation égalitaire et inclusive dans les instances politiques municipales, provinciale et fédérale (deux projets soutenus pour un total de 339 200 $).

Des 18 projets retenus, 4 ont une portée nationale, 13 ont une portée régionale et 1 projet a une portée à la fois régionale et nationale.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur la mise en œuvre d'actions spécifiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, visitez le site Québec.ca.

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

Renseignements: Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Cell. : 418 802-6833; Information : Relations médias, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]