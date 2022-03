GATINEAU, QC , le 8 mars 2022 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould, se joindra à l'honorable Andrew Furey, Premier ministre, et l'honorable Tom Osborne, ministre de l'Éducation, pour faire une mise à jour sur la prématernelle et le plan d'action pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à Terre-Neuve et Labrador.

Une séance de photo et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 9 mars 2022



Heure : 14 h 15 HNT



Endroit : Ches Penney Family YMCA

35 Ridge Road

St John's, TNL

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent s'inscrire par courriel à [email protected] en indiquant leur nom et leur bureau de presse avant 11 h HNT le mercredi 9 mars 2022. Veuillez indiquer si vous désirez vous joindre en personne ou via Zoom.

Le lien Zoom sera fourni aux personnes inscrites et qui souhaitent participer virtuellement.

Merci de noter que les mesures de distanciation et les autres protocoles de la santé publique seront en place incluant la vérification du passeport vaccinal de Terre-Neuve-et-Labrador.

Accessibilité :

L'ensemble de l'immeuble est accessible.

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Renseignements (médias seulement) : Mohammad Hussain, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]