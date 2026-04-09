OTTAWA, ON, le 8 avril 2026 /CNW/ - La présente déclaration a été approuvée par le président Macron, la présidente du Conseil Meloni, le chancelier Merz, le Premier ministre Starmer, le Premier ministre Albanese, le Premier ministre Carney, le président Dan, la Première ministre par interim Frederiksen, la Première ministre Frostadóttir, le Premier ministre Jetten, le Premier ministre Kristersson, le Premier ministre Michal, le Premier ministre Mitsotakis, le Premier ministre Montenegro, le Premier ministre Sanchez, la Première ministre Siliņa, le Premier ministre Støre, le président Stubb, la Première ministre Takaichi, la présidente de la Commission européenne von der Leyen et le président du Conseil européen Costa

« Nous saluons le cessez-le-feu de deux semaines conclu aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran.

Nous remercions le Pakistan ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à la conclusion de cet accord déterminant.

L'objectif doit désormais être celui de négocier une fin rapide et durable du conflit dans les prochains jours. Seuls des pourparlers diplomatiques permettront d'y parvenir.

Nous insistons pour que des progrès rapides soient réalisés en vue de parvenir à un accord négocié de fond.

Cet accord sera crucial afin de protéger la population civile iranienne et d'assurer la sécurité dans la région. Il permettra par ailleurs d'éviter une grave crise énergétique à l'échelle mondiale.

Nous soutenons ces efforts diplomatiques. À cette fin, nous sommes en contact étroit avec les États-Unis et d'autres partenaires.

Nous appelons toutes les parties à respecter le cessez-le-feu, y compris au Liban.

Nos gouvernements contribueront à garantir la libre navigation dans le détroit d'Ormuz. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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