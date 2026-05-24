Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
24 mai, 2026, 18:55 ET
OTTAWA, ON, le 24 mai 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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10 h 00
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Le premier ministre visitera un chantier de construction résidentielle.
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Note à l'intention des médias :
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10 h 20
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Le premier ministre tiendra un court point de presse.
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Notes à l'intention des médias :
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14 h 30
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Le premier ministre rencontrera le maire de Vancouver, Ken Sim.
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Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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