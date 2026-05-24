OTTAWA, ON, le 24 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada) 10 h 00 Le premier ministre visitera un chantier de construction résidentielle.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool



10 h 20 Le premier ministre tiendra un court point de presse.





Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 15. 14 h 30 Le premier ministre rencontrera le maire de Vancouver, Ken Sim.





Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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