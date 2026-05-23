Le dimanche 24 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

23 mai, 2026, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 23 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


9 h 30          

Le premier ministre participera à l'événement « Le Canada en fête » en prévision de la Coupe du monde de la FIFA 26™.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 30.

9 h 55          

Le premier ministre rencontrera des membres de clubs de soccer pour les jeunes de la région.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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