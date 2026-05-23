Région de la capitale nationale (Canada)







9 h 30 Le premier ministre participera à l'événement « Le Canada en fête » en prévision de la Coupe du monde de la FIFA 26™.









Notes à l'intention des médias :



Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 30.

9 h 55 Le premier ministre rencontrera des membres de clubs de soccer pour les jeunes de la région.









Note à l'intention des médias :