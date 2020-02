Mise à jour : Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique au sujet de la levée de la quarantaine des Canadiens rapatriés ayant passé 14 jours à la Base des Forces canadiennes Trenton

OTTAWA, le 25 févr. 2020 /CNW/ - OTTAWA - Comme suite à ma déclaration précédente, je peux d'aujourd'hui confirmer la levée de la quarantaine pour les 195 personnes qui se trouvaient encore à la Base des Forces canadiennes Trenton. Ces personnes sont rentrées de Wuhan, en Chine, à bord du deuxième vol nolisé par le gouvernement du Canada, le 11 février.

Ces Canadiens rapatriés reçoivent le même degré de soutien que le précédent groupe de personnes rapatriées, dont la quarantaine a été levée le 21 février. Le gouvernement du Canada contribue à faciliter leurs déplacements jusqu'à leur destination finale en leur fournissant le transport jusqu'à Toronto. Pour assurer le respect de leur vie privée, nous ne publierons pas d'autres détails concernant leurs déplacements.

Le gouvernement du Canada a collaboré avec des partenaires provinciaux et territoriaux, des organismes non gouvernementaux et les autorités locales de santé publique afin de s'assurer que des services sociaux seront offerts à ces Canadiens après leur départ de la BFC Trenton, ainsi qu'aux membres de leur famille.

Je tiens à profiter de l'occasion pour répéter à la population canadienne que le risque de transmission du nouveau coronavirus au Canada demeure faible, y compris dans les collectivités où se dirigent les Canadiens de retour de leur quarantaine à la Base des Forces canadiennes Trenton. Puisque toutes les personnes libérées de quarantaine aujourd'hui et celles qui sont parties le 21 février n'ont pas montré de symptômes d'infection au nouveau coronavirus tout au long de leur quarantaine de 14 jours, elles ne présentent pas de risque pour les autres et peuvent reprendre leurs activités habituelles.

Je tiens à remercier les Canadiens rapatriés et leurs familles pour leur patience, leur coopération et leur contribution à la santé publique. Ils ont vécu des moments stressants, et je vous encourage tous et toutes à les traiter avec respect et compassion.

