OTTAWA, ON, le 14 sept. 2020 /CNW/ - L'enquête sur l'éclosion se poursuit, car des cas de maladies continuent d'être signalés à L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Depuis le 31 août, 49 nouveaux cas de la maladie ont été signalés dans le cadre de l'enquête canadienne. Il y a maintenant 506 cas confirmés au Canada. Une deuxième personne est décédée, mais les autorités de la santé publique ont confirmé que la salmonellose n'a pas contribué à la cause du décès.

Il n'existe aucune preuve attestant que les oignons cultivés au Canada sont liés à cette éclosion. On examine plutôt les oignons importés des États-Unis.

Évitez de manger, d'utiliser, de vendre ou de servir des oignons rouges, blancs, jaunes ou jaunes sucrés distribués par Thomson International Inc. ou tout produit qui en contient. Ces conseils s'appliquent à toutes les personnes au Canada ainsi qu'aux détaillants, aux distributeurs, aux fabricants et aux établissements de services alimentaires comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers.

Si vous ignorez d'où provient votre oignon rouge, blanc, jaune ou jaune sucré, ne le mangez pas. Vous trouverez dans cet avis d'autres conseils pour éviter la maladie .

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a émis des avis de rappel d'aliments pour des produits connexes importés au Canada. Certains de ces produits ont peut-être été distribués à l'échelle nationale. Il est possible que d'autres avis de rappel d'aliments soient émis au Canada. De plus amples renseignements sur les produits rappelés sont affichés sur le site Web de l'ACIA .

Les oignons cultivés au Canada ne sont pas visés par cet avis.

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec ses partenaires fédéraux et provinciaux de santé publique, les centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (en anglais seulement) et le secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (en anglais seulement) pour enquêter sur une éclosion de salmonellose dans sept provinces.

Au Canada, d'après les constatations de l'enquête à ce jour, il a été déterminé que l'exposition à des oignons rouges importés en provenance des États-Unis est une source probable de l'éclosion. Nombreuses sont les personnes faisant l'objet d'une enquête qui ont déclaré avoir mangé des oignons rouges avant de tomber malades.

Dans le cadre d'une enquête collaborative menée par des partenaires en santé publique et en salubrité des aliments au Canada et aux États-Unis, des renseignements sur le retraçage ont permis de déterminer que les oignons rouges contaminés proviennent de l'entreprise Thomson International Inc., de Bakersfield (Californie), aux États-Unis.

L'ACIA a émis des avis de rappel d'aliments pour des produits connexes importés au Canada. Certains de ces produits ont peut-être été distribués à l'échelle nationale. Il est possible que d'autres avis de rappel d'aliments soient émis au Canada. Il faut plus de renseignements pour déterminer la cause de la contamination des oignons rouges exportés par Thomson International Inc. L'éclosion est en cours, car les maladies récentes continuent d'être signalées à l'Agence de santé publique du Canada.

Compte tenu de ces nouveaux renseignements, et jusqu'à ce que l'on en sache plus sur l'éclosion, évitez de manger, d'utiliser, de vendre ou de servir des oignons rouges, jaunes, blancs ou jaunes sucrés produits par Thomson International Inc., de Bakersfield (Californie), aux États-Unis, ou tout produit en contenant. Ces conseils s'appliquent à toutes les personnes au Canada ainsi qu'aux détaillants, aux distributeurs, aux fabricants et aux établissements de services alimentaires comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers. Les oignons cultivés au Canada ne sont pas touchés par cet avis.

Comme l'enquête est toujours en cours, il est possible que l'on trouve d'autres sources, et d'autres avis de rappel d'aliments liés à cette éclosion pourraient être émis. Cet avis de santé publique sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête.

Résumé de l'enquête

Au 14 septembre 2020, 506 cas confirmés de Salmonella Newport liés à cette éclosion ont été recensés dans les provinces suivantes : Colombie-Britannique (116), Alberta (292), Saskatchewan (34), Manitoba (25), Ontario (14), Québec (24) et Île-du-Prince-Édouard (1).

Les personnes sont tombées malades entre la mi-juin et la mi-août 2020. Soixante-et-onze personnes ont été hospitalisées. Deux personnes sont décédées, mais les autorités de la santé publique ont confirmé que la salmonellose n'a pas contribué à la cause des décès. Les personnes qui sont tombées malades sont âgées entre 1 et 100 ans. La majorité des cas (54 %) sont des femmes.

Les personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir mangé des oignons rouges à la maison, dans des restaurants et dans des établissements de soins.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène actuellement une enquête sur la salubrité des aliments et a émis des avis de rappel d'aliments pour des produits connexes. Il est possible que d'autres avis de rappel d'aliments soient émis au Canada. De plus amples renseignements sur les produits rappelés sont affichés sur le site Web de l'ACIA .

Les centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis enquêtent également sur une éclosion de Salmonella Newport qui a une empreinte génétique similaire à celle des maladies signalées dans cette éclosion. Les enquêteurs du Canada et des États-Unis continuent de collaborer pour échanger des informations et déterminer les points communs dans les renseignements sur l'éclosion, qui peuvent permettre de détecter d'autres sources de la maladie ou d'aider à trouver la cause de la contamination des oignons rouges.

Il est possible que des maladies plus récentes soient signalées lors de l'éclosion, car il s'écoule un certain temps entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux responsables de la santé publique. Pour cette éclosion, la période de déclaration de la maladie est de deux à quatre semaines.

Qui est le plus à risque

N'importe qui peut être atteint d'une Salmonellose, mais les enfants de 5 ans et moins, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles de contracter une maladie grave.

La majorité des personnes qui tombent malades à la suite d'une Salmonellose se rétablissent complètement après quelques jours. Il est possible que certaines personnes soient infectées par la bactérie et ne tombent pas malades ou ne présentent aucun symptôme, mais qu'elles puissent néanmoins transmettre l'infection à d'autres.

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

Évitez de manger, d'utiliser, de vendre ou de servir des oignons rouges, blancs, jaunes ou jaunes sucrés produits par Thomson International Inc. de Bakersfield (Californie), aux États-Unis, ou tout produit en contenant. Ces conseils s'appliquent à toutes les personnes au Canada ainsi qu'aux détaillants, aux distributeurs, aux fabricants et aux établissements de services alimentaires comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers.

Avis aux consommateurs

On demande aux personnes de vérifier si elles ont chez elles des oignons rouges, blancs, jaunes ou jaunes sucrés entiers, tranchés ou hachés, ainsi que des aliments préparés qui contiennent des oignons, comme des salades, des sandwichs, des roulés, des salsas, des trempettes ou du guacamole.

Si vous avez des oignons à la maison :

Cherchez une étiquette qui indique où l'oignon a été cultivé. Cette information pourrait être imprimée sur l'emballage ou un autocollant.



Si l'information sur l'emballage ou l'autocollant indique que le produit vient de Thomson International Inc., ne le mangez pas. Jetez-le et lavez-vous les mains.



Si le produit n'est pas étiqueté, ne le mangez pas. Jetez-le et lavez-vous les mains.



Si les salades, les trempettes, le guacamole, les sandwichs, les roulés ou les salsas prêts à manger contiennent des oignons et que vous ne savez pas s'ils proviennent de Thomson International Inc., ne les mangez pas. Jetez-les et lavez-vous les mains.



Lavez et désinfectez toute surface ayant pu être en contact avec les oignons ou avec leur emballage, comme les comptoirs, le réfrigérateur, les tiroirs, les tablettes de garde-manger, les couteaux et les planches à découper.

Si vous achetez des oignons dans un magasin :

Assurez-vous de ne pas vendre d'oignons provenant de Thomson International Inc. et de ne pas servir d'aliments préparés frais en contenant.



Si vous ne pouvez pas confirmer que les oignons proviennent des Thomson International Inc., ne les achetez pas.

Si vous commandez une salade ou tout autre repas contenant des oignons dans un restaurant ou un établissement alimentaire :

demandez au personnel si les oignons rouges proviennent de Thomson International Inc.. Si tel est le cas ou si le personnel n'a pas cette information, n'en mangez pas.

Évitez de manger tout produit alimentaire rappelé . Vérifiez si vous avez des produits rappelés à la maison. Si vous en avez, jetez-les et lavez-vous les mains.

. Vérifiez si vous avez des produits rappelés à la maison. Si vous en avez, jetez-les et lavez-vous les mains. Si l'on vous a diagnostiqué une infection à Salmonelles ou toute autre maladie gastro-intestinale, ne cuisinez pas pour d'autres personnes.

ou toute autre maladie gastro-intestinale, ne cuisinez pas pour d'autres personnes. Communiquez avec votre autorité locale de santé publique pour signaler tout problème de sécurité alimentaire dans les restaurants ou les épiceries, ou si vous soupçonnez une intoxication alimentaire provenant d'un restaurant ou d'autres établissements alimentaires.

Conseils aux restaurants, détaillants, fournisseurs et distributeurs

Vérifiez l'étiquette des sacs ou des boîtes d'oignons ou demandez aux fournisseurs d'où proviennent les oignons.

Évitez d'expédier ou vendre des oignons provenant de Thomson International Inc. de Bakersfield (Californie), aux États-Unis ou tout produit en contenant.

Lavez et désinfectez toute surface et tout bac de rangement ayant pu être en contact avec les oignons, notamment les planches à découper, les comptoirs, les trancheuses, les ustensiles et les contenants utilisés pour les entreposer ou les transporter.

Symptômes

Les symptômes d'une infection à salmonelles , appelée salmonellose, se manifestent généralement de 6 à 72 heures après l'exposition à une personne ou un animal infecté, ou à un produit contaminé par la bactérie Salmonella.

En voici la liste :

fièvre;

frissons;

diarrhée;

crampes abdominales;

maux de tête;

nausées;

vomissements.

Les symptômes durent habituellement de 4 à 7 jours. Les personnes en bonne santé qui contractent la salmonellose se rétablissent souvent sans traitement. Il peut parfois être nécessaire de prendre des antibiotiques. Dans certains cas, l'infection peut rendre gravement malade et exiger l'hospitalisation. Les personnes qui contractent la salmonellose peuvent être contagieuses durant des jours, voire des semaines. Les personnes qui ont des symptômes ou des problèmes médicaux sous-jacents devraient communiquer avec un professionnel de la santé si elles soupçonnent qu'elles ont contracté la salmonellose.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les Canadiens contre les éclosions de maladies entériques.

L'Agence de la santé publique du Canada dirige le volet sur la santé humaine de l'enquête liée à cette éclosion et communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux afin de surveiller l'éclosion et de prendre des mesures concertées pour la combattre.

Santé Canada effectue des évaluations des risques pour la santé afin de déterminer si la présence de certaines substances ou de certains microorganismes dans les aliments constitue un risque pour la santé des consommateurs.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène des enquêtes sur la salubrité des aliments afin de trouver la source alimentaire possible de l'éclosion.

Le gouvernement du Canada continuera de tenir les Canadiens au courant de tout fait nouveau concernant les enquêtes.

Renseignements additionnels

