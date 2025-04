Minéraux critiques et stratégiques - Un soutien de 180 000 $ pour appuyer un projet d'exploration minière lié au scandium sur la Côte-Nord

SCHEFFERVILLE, QC, le 7 avril 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, annonce, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, une aide financière de 180 000 $ à Scandium Canada ltée pour un projet d'étude portant sur la formation géologique du projet Crater Lake sur la Côte-Nord.

Grâce à cet appui financier, Scandium Canada réalisera une étude géologique afin de mieux comprendre une zone précise dans la formation géologique du projet Crater Lake. L'objectif de ce projet est de mieux orienter les travaux de forage et de définir une meilleure ressource avec un procédé minéralurgique plus performant pour l'exploitation du scandium, un minerai critique et stratégique (MCS), et de terres rares présents sur le site du projet.

Le scandium est un minerai hautement convoité puisqu'il permet d'augmenter les propriétés mécaniques de l'aluminium tout en l'allégeant et en le rendant plus résistant. On trouve d'ailleurs cet alliage aluminium-scandium dans certains types de vélos ou de skis, et il est également utile dans les domaines de la défense, de l'aéronautique et de l'automobile. Ce serait donc le deuxième projet de scandium au Québec; l'autre, situé à Sorel-Tracy, exploite le scandium provenant de résidus miniers du fer issus également de la Côte-Nord.

Citations :

« Les retombées potentielles de l'étude et de l'ensemble des activités de Scandium Canada pourraient faire de la Côte-Nord un joueur important dans l'extraction et la production du scandium québécois, stimulant ainsi son économie. Nos ressources minérales et l'innovation constante dans ce domaine constituent un puissant moteur de développement régional. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Dans le contexte géopolitique actuel et avec la demande mondiale croissante en minéraux critiques et stratégiques, il est plus important que jamais d'appuyer les sociétés d'exploration minière dans la réalisation de projets visant la découverte de dépôts de minéraux critiques et stratégiques. La mise en valeur de ces minéraux est essentielle pour maintenir notre compétitivité sur la scène internationale et pour favoriser la transition énergétique et technologique. Je suis très fière de soutenir des projets qui contribuent au développement socioéconomique du Québec et de ses régions. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Nous tenons à remercier chaleureusement le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour son soutien financier à notre projet Crater Lake. Le scandium est un élément clé dans les matériaux avancés d'aujourd'hui. Avec ses propriétés uniques, le scandium joue un rôle essentiel dans l'amélioration des alliages d'aluminium et des technologies de pointe, renforçant ainsi l'innovation dans de nombreux secteurs industriels. Pour le Québec, le développement du projet Crater Lake pour cette ressource représente une occasion stratégique unique de se positionner comme un acteur clé dans la filière des matériaux de haute performance, en particulier le secteur de l'aluminium, favorisant ainsi la croissance économique et technologique de la province. »

Guy Bourassa, chef de la direction, Scandium Canada ltée

Faits saillants :

Cette aide est octroyée dans le cadre du Programme de soutien à l'exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques. Ce programme vise à aider les entreprises d'exploration minière à faire progresser les projets de l'étape d'exploration vers l'étape de la mise en valeur.

Le Programme de soutien à l'exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques découle de l'action 2.1.2 du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 visant à « Bonifier le soutien à l'exploration de base pour les MCS ».

Bonifier le soutien à l'exploration de base pour les MCS ». Avant l'octroi de ce soutien financier à Scandium, quatre appels de propositions ont été lancés dans le cadre du Programme entre 2021 et 2024. Ils ont permis d'offrir une aide financière pour 17 projets d'exploration de MCS, pour un total de 3,79 M$ en investissements publics.

