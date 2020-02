Mieux protéger les systèmes énergétiques canadiens contre les cybermenaces

OTTAWA, le 27 févr. 2020 /CNW/ - La cybersécurité est essentielle à la protection des citoyens, de l'information, de l'économie et de l'infrastructure du Canada. Or, jamais les besoins n'ont été aussi grands à ce chapitre, car les menaces évoluent et ont le potentiel de bouleverser notre vie.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui un investissement de 818 000 dollars pour renforcer la capacité du secteur de l'énergie de prévenir et de détecter les cybermenaces, d'intervenir puis de reprendre ses activités, faisant ainsi du Canada un chef de file en matière de normes de sécurité.

Cet investissement aidera le Conseil stratégique des DPI à produire une série de normes de cybersécurité pour les appareils de l'Internet des objets dans le secteur de l'électricité en Amérique du Nord. On entend par Internet des objets tout objet (machine, infrastructure ou appareil intelligent sophistiqué) connecté à Internet qui recueille, échange et analyse des données dans le but d'améliorer les activités manufacturières, les procédés industriels et l'efficacité opérationnelle.

Pour protéger nos systèmes énergétiques contre les cybermenaces, le Canada travaillera en collaboration avec des partenaires afin de détecter, de prévenir et d'atténuer les cyberrisques. Notre pays veut être un fer de lance de la création de normes et de programmes de certification reconnus à l'échelle mondiale afin de réduire, grâce aux appareils de l'Internet des objets, le risque de cyberattaques et la gravité de celles-ci. Les consommateurs, les entreprises, les services publics et les autres secteurs qui ont recours à ces appareils profiteront également de l'amélioration de la cybersécurité et de la sûreté des systèmes énergétiques au pays.

Le financement du gouvernement du Canada provient du Programme de la cybersécurité et de l'infrastructure énergétique essentielle (PCIEE) de Ressources naturelles Canada. Le PCIEE a reçu 2,42 millions de dollars dans le budget de 2018 afin d'améliorer la cybersécurité et la résilience de l'infrastructure énergétique nationale et transfrontalière afin d'appuyer la Stratégie nationale de cybersécurité du Canada.

Le Conseil stratégique des DPI est une organisation à but non lucratif qui a pour mandat d'offrir une tribune aux dirigeants principaux de l'information qui s'emploient collectivement à transformer, à façonner et à influencer l'écosystème canadien de l'information et de la technologie.

« La sécurité des Canadiens et de nos infrastructures essentielles est primordiale. Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et dangereuses. C'est pourquoi nous soutenons ce projet novateur visant à protéger le secteur canadien de l'électricité. »

« L'amélioration de la cybersécurité des infrastructures essentielles du Canada nécessite une planification et une exécution des plus minutieuses avec des partenaires de confiance pour être couronnée de succès. Le Conseil stratégique des DPI est fier de travailler de concert avec le gouvernement fédéral pour piloter la mise en place de normes et de programmes d'évaluation de la conformité acceptés à l'échelle mondiale en ce qui touche les dispositifs de l'Internet des objets, leurs chaînes d'approvisionnement et les systèmes dotés de ces dispositifs afin de remédier aux vulnérabilités importantes et ainsi sécuriser nos infrastructures essentielles. »

