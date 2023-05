Michael Sabia nommé président-directeur général d'Hydro-Québec

QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec nomme M. Michael Sabia à titre de président-directeur général d'Hydro-Québec. Il entrera en fonction le 1er août 2023. Cette nomination fait suite à la recommandation du conseil d'administration de l'entreprise. M. Sabia deviendra également membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec.

M. Michael Sabia intègrera Hydro-Québec avec une importante expérience à titre de gestionnaire et d'administrateur, tant dans le secteur privé que public. Il a occupé, de 2009 à 2020, le poste de président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ses 11 années à la tête de la Caisse ont notamment été marquées par une croissance des actifs de du groupe ainsi que par la consolidation de son rôle comme un acteur économique de premier plan pour le Québec. M. Sabia occupe, depuis 2020, la fonction de sous-ministre au ministère des Finances du Canada. Par le passé, il a aussi occupé, notamment, les postes de président du conseil d'administration de la Banque de l'Infrastructure du Canada et de président et chef de la direction d'Entreprises Bell Canada.

Citations :

« Notre gouvernement est engagé à réaliser la transition énergétique pour que le Québec devienne un leader de l'économie verte. Hydro-Québec a un rôle très important à jouer dans cette transition vers l'économie de demain. J'ai confiance que Michael Sabia saura, comme il l'a fait lors de son passage à la Caisse de dépôt et placement du Québec, mettre son expérience et son expertise au profit de notre nation afin de bâtir un Québec plus vert et plus prospère. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Avec ses talents de gestionnaire reconnus, son esprit stratégique et son expérience à la tête de très grandes organisations, M. Sabia a la feuille de route idéale pour relever les nombreux défis qui attendent la société d'État. Avec la demande d'énergie de plus en plus importante, Hydro-Québec devra être plus agile et innover dans cette importante période de transition énergétique. M Sabia est une candidature de choix pour exécuter la transformation nécessaire d'Hydro-Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« De grands défis et de belles occasions attendent Hydro-Québec au cours des prochaines années. Le Conseil d'administration est enthousiaste à l'idée de collaborer avec Michael J. Sabia, alors que notre société d'État se trouvera au cœur de la transition énergétique du Québec. Ses compétences diversifiées et son parcours exceptionnel constitueront des atouts précieux dans l'atteinte de nos ambitions collectives. Je suis convaincue qu'Hydro-Québec sera entre bonnes mains avec M. Sabia aux commandes. »

Manon Brouillette, présidente désignée du Conseil d'administration d'Hydro-Québec (entrée en fonction le 2 juin 2023)

« Nous vivons dans un monde en changement qui nous invite à faire preuve d'ouverture et à évoluer avec lui. Je suis très heureux de me joindre à la grande équipe d'Hydro-Québec dans ce contexte et je suis convaincu que nous saurons, ensemble, agir au bénéfice de la population québécoise. Je remercie le Conseil d'administration et le gouvernement du Québec pour leur confiance. J'entreprends ce mandat avec humilité et détermination en sachant pouvoir compter sur des gens compétents et engagés. »

Michael J. Sabia, nouveau président-directeur général d'Hydro-Québec

