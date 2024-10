Le programme Moi Rewards offrira plus d'économies et de personnalisation à ses membres en Ontario

Faits saillants :

Une étape majeure dans la stratégie numérique globale de METRO pour mieux comprendre les besoins de ses consommateurs et leur proposer encore plus d'offres personnalisées.

Le premier programme de récompenses pour Food Basics.

Les clients des épiceries et pharmacies Metro et Food Basics pourront économiser sur les produits essentiels du quotidien.

La Banque Royal du Canada (RBC) avec son programme Avion Récompenses est le partenaire principal de METRO dans le cadre du déploiement du programme.

(RBC) avec son programme Avion Récompenses est le partenaire principal de METRO dans le cadre du déploiement du programme. Les clients pourront obtenir des points Moi Rewards supplémentaires sur chaque achat admissible en liant leur carte de crédit ou de débit RBC admissible à leur carte Moi Rewards.

TORONTO, le 21 oct. 2024 /CNW/ - METRO inc. lancera officiellement le programme de récompenses Moi Rewards, le jeudi 24 octobre en Ontario, avec RBC et son programme Avion Récompenses comme partenaire principal de récompenses. Ce lancement en Ontario est une évolution du programme Moi lancé avec succès au Québec en 2023. Plus récemment, le sondage Wow 2024 de Léger a d'ailleurs classé Moi comme le programme de récompenses le plus largement utilisé au Québec, avec 79 % des clients de METRO activement engagés dans le programme et bénéficiant de ses avantages.

Logo d'Avion Récompenses (Groupe CNW/METRO INC.)

« Notre objectif est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à économiser en devenant le programme de récompenses le plus personnalisé et le plus pertinent. Le programme Moi Rewards sera disponible dans huit enseignes et plus de 1 175 magasins à travers l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. Avec des points de base, des points bonus et un partenariat stratégique avec RBC, nous avons l'intention d'offrir à nos clients un programme généreux, personnalisé et attrayant combinant l'alimentation et la pharmacie, qui renforce notre relation avec les clients et contribue à leur bien-être », a déclaré Alain Tadros, vice-président et chef du marketing et de la stratégie numérique.

La valeur du programme Moi Rewards

Le programme permet de récompenser les clients plus simplement et plus facilement en permettant aux membres Moi Rewards d'accumuler des points sur leurs achats dans les épiceries et pharmacies de Metro et Food Basics, ainsi que dans les neufs succursales Jean Coutu en Ontario. Les clients ayant au moins 500 points (équivalant à 4 $) peuvent les échanger lors du paiement de leurs achats. Il s'agit du seuil le plus bas des programmes de récompenses pour l'échange de points contre des produits essentiels du quotidien comme l'épicerie. Le programme offre également aux clients la possibilité d'échanger leurs points par tranches d'un dollar plutôt que par paliers prédéterminés.

Il proposera des offres personnalisées, des points supplémentaires en circulaires et en magasin, en plus des offres spéciales pour les membres et des concours exclusifs pour aider à accumuler des points plus rapidement.

L'inscription au programme est rapide et simple. Visitez MoiRewards.ca ou téléchargez les applications Metro et Food Basics pour accéder à la carte numérique Moi Rewards et obtenez des offres personnalisées pour chacune des enseignes.

Encore plus de valeur pour les titulaires de cartes RBC et les membres Avion Récompenses

Ajoutant encore plus de valeur, le programme Moi Rewards se lie avec Avion Récompenses de RBC, permettant aux membres d'accumuler encore plus de points Moi Rewards sur leurs achats effectués avec une carte de débit ou de crédit RBC liée. Les points ainsi cumulés sont échangeables dans toutes les enseignes de METRO inc. participant au programme Moi Rewards en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick.

« Nous sommes ravis que notre partenariat de récompense élargi avec METRO inc. et Moi Rewards apporte des avantages tangibles aux consommateurs de l'Ontario, alors que nous savons qu'ils cherchent des moyens d'économiser sur les produits essentiels du quotidien », a déclaré Niranjan Vivekanandan, vice-président principal et chef des solutions de fidélité et des solutions marchandes chez RBC. « RBC et Avion Récompenses ont une longue et fructueuse expérience de partenariats innovants dans des catégories clés. Nous sommes très heureux de combiner l'étendue et l'échelle de notre programme de récompense avec Moi Rewards pour offrir à nos détenteurs de cartes et membres une valeur supplémentaire dont ils peuvent bénéficier chaque fois qu'ils magasinent dans un magasin de METRO inc. »

Les détenteurs de cartes RBC gagneront 1 point Moi Rewards supplémentaire pour chaque 2 $ dépensés admissibles lorsqu'ils lient leur carte RBC admissible à leur carte Moi Rewards, en plus des points de base offerts par le programme Moi Rewards. Des conditions d'achat minimum s'appliquent.

Le partenariat de récompense entre RBC et METRO inc. a débuté l'année dernière avec le lancement de Moi au Québec et au Nouveau-Brunswick et l'introduction de la carte de crédit moi RBC Visa.

Pour plus d'informations sur les deux programmes de récompenses, visitez MoiRewards.ca et avionrewards.com.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 980 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

À propos de Moi Rewards

Lancé officiellement le 24 octobre 2024, le programme de récompenses Moi Rewards regroupe les épiceries et les pharmacies Metro et Food Basics en Ontario, l'extension de son programme de récompense exclusif Moi, au Québec. Il permet d'accumuler facilement des points échangeables pour des produits essentiels du quotidien. Les consommateurs peuvent également accumuler des points sur l'ensemble de leurs achats lorsqu'ils paient avec la carte de crédit sans frais annuels moi RBC Visa. Moi est une marque de METRO. Pour plus de détails, visitez programmemoi.ca.

À propos d'Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre des articles courants, des récompenses attrayantes et des expériences uniques. Son assistant de magasinage exclusif, AchatsExtra Avion Récompenses, permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, ce qui leur fait épargner temps et argent à l'endroit même où ils magasinent en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre à ses membres des réservations de billets d'avion avec la compagnie aérienne, le vol et le départ de leur choix, ainsi que des cartes de crédit Avion vedettes et un service de conciergerie.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière internationale dont le rendement inégalé est mû par une approche reposant sur des objectifs et des principes concrets. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles aux quelque 17 millions de clients que nous comptons au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires sous forme de dons, d'investissements dans les collectivités et de travail bénévole de la part de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

