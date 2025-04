VARENNES, QC, le 12 avril 2025 /CNW/ - METRO inc. (TSX: MRU) annonce que les employé•e•s syndiqué•e•s du centre de distribution de sa filiale, Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., situé à Varennes, ont entériné leur nouvelle convention collective.

La nouvelle convention collective, d'une durée de 5 ans, permettra au Groupe Jean Coutu de continuer de répondre efficacement aux besoins des pharmaciens et pharmaciennes propriétaires affilié•e•s aux enseignes Jean Coutu et Brunet de même qu'aux besoins de la clientèle et de ses employé•e•s tout en permettant à l'entreprise de demeurer performante dans l'environnement actuel.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 21 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 995 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

SOURCE METRO INC.

Source et information : METRO, Relations médias, [email protected]