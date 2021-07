Mesures incitatives pour la relance touristique - Passeport Attraits : 4 M$ supplémentaires pour continuer d'appuyer la relance touristique

QUÉBEC, le 27 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Devant le succès du programme Passeport Attraits, le ministère du Tourisme, en collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, annonce l'ajout de 4 millions de dollars à l'enveloppe de cette mesure créée afin de soutenir la relance de l'industrie touristique dans toutes les régions du Québec. Ainsi, depuis son lancement à l'été 2020, ce sont 17,7 millions de dollars qui ont été consentis dans le cadre de ce programme.

Rappelons que cette initiative favorise la découverte de nouveaux attraits grâce à la forfaitisation. Elle propose aux visiteurs des rabais allant de 20 à 40 % à l'achat de forfaits regroupant deux, trois ou quatre attraits touristiques.

Citations :

« Je suis très heureuse du succès du programme Passeport Attraits auprès des Québécois et des entrepreneurs touristiques. Cette mesure incitative a été créée afin de soutenir la relance touristique en suscitant l'appétit des visiteurs pour une diversité d'expériences touristiques, partout sur le territoire. Avec cette nouvelle bonification financière, nous générerons encore plus de retombées positives pour nos entreprises tout en participant au dynamisme économique de nos collectivités. Je salue les efforts investis par toute l'industrie pour stimuler le tourisme en cette période cruciale de la relance. Je suis certaine que les entrepreneurs sauront miser sur cet engouement pour la forfaitisation afin de générer d'autres initiatives qui feront rayonner encore davantage notre destination. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Nous sommes heureux de cette collaboration avec le ministère du Tourisme entourant la bonification de l'enveloppe du programme Passeport Attraits. Cette initiative structurante stimule les visites pour un plus grand nombre d'attraits tout en favorisant le prolongement des séjours. L'été est l'occasion pour plusieurs entreprises, petites et grandes, de reprendre progressivement du souffle alors que nous préparons aussi l'avenir en faisant découvrir encore plus de régions à la population. En soi, cette initiative qui donne le goût du Québec sera avantageuse à moyen et à long terme pour la reprise. »

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Faits saillants :

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Québec a investi plus de 1,2 milliard de dollars pour accompagner l'industrie touristique québécoise et favoriser son adaptation et sa relance.

Le programme Passeport Attraits est géré par Événements Attractions Québec à titre de mandataire du ministère du Tourisme.

Les touristes peuvent également se prévaloir des autres mesures en vigueur, comme Explore Québec sur la route et Explore Québec branché, qui leur proposent des forfaits avantageux pour visiter la province. Il est possible d'en savoir plus sur le site Web www.bonjourquebec.com.

