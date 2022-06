Mesures de relance ciblées pour aider les organismes artistiques, culturels et patrimoniaux canadiens à recommencer à accueillir le public et à générer des revenus

Le gouvernement du Canada continue à soutenir la viabilité des organismes artistiques, culturels et patrimoniaux à mesure que le secteur se remet

GATINEAU, QC, le 27 juin 2022 /CNW/ - Les secteurs canadiens des arts, de la culture et du patrimoine ont été parmi les plus durement touchés tout au long de la pandémie, particulièrement les organismes culturels qui dépendent de la fréquentation en personne. Alors que le tourisme reprend de la vigueur et que les visiteurs retournent peu à peu dans nos salles de théâtre, musées et galeries, nous continuons d'être là pour aider ces organismes qui ont été les plus touchés par les répercussions de la COVID-19.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a dévoilé les détails du Programme de relance des arts et de la culture du Canada (PRACC) qui offrira un soutien ciblé aux organismes culturels qui vivent toujours d'importantes difficultés financières en cette troisième année de pandémie.

Comme cela a été annoncé dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada alloue 50 millions de dollars en appui aux organismes artistiques, culturels et patrimoniaux canadiens qui ont subi des pertes de revenus en raison des consignes de santé publique, des limites de capacité des salles et des craintes du public qui hésite encore à revenir voir des spectacles. Ce financement consolidera le Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport, doté d'une enveloppe de 300 millions de dollars sur deux ans, et le Fonds de réouverture, doté d'une enveloppe de 200 millions de dollars, annoncés dans le budget de 2021.

Ce fonds de relance aidera les organismes à atténuer les risques financiers engendrés par l'organisation d'activités dans un environnement opérationnel imprévisible. Le PRACC permettra de contrebalancer le déclin d'un large éventail de revenus autogénérés.

Ces fonds seront versés au cours des semaines et des mois à venir par l'intermédiaire de programmes existants et de sociétés d'État du portefeuille de Patrimoine canadien qui sont les suivants :

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts

pour la présentation des arts Le Programme d'aide aux musées

Le Fonds de la musique du Canada

Le Conseil des arts du Canada

des arts du Téléfilm Canada

Le document d'information ci-joint fournit des détails pour chaque composante de financement du PRACC.

Citations

« Le secteur culturel canadien a fait preuve d'une résilience incroyable pendant la pandémie de COVID-19. Nous avons hâte que les organismes et travailleurs du secteur des arts présentent davantage de spectacles et d'activités, accueillent à nouveau le public et puissent engendrer des revenus. Nos organismes artistiques, culturels et patrimoniaux contribuent de façon importante à notre économie, notamment en attirant les touristes et en créant des emplois dans les communautés, grandes et petites, de tout le pays. Nous serons toujours là pour soutenir les arts. »

­- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Alors que le Conseil des arts continue de travailler à reconstruire et à consolider le secteur artistique du Canada, je souligne l'appui supplémentaire que le Programme de relance des arts et de la culture du Canada nous permettra d'offrir. Les 9,2 millions de dollars accordés au Conseil des arts seront gérés conformément à notre engagement à accroître la pérennité, l'inclusivité et le dynamisme des effectifs du milieu artistique et culturel canadien. En appuyant les organismes artistiques, le Conseil continue de placer les artistes au cœur de ses réflexions. »

- Simon Brault, directeur et chef de la direction, Conseil des arts du Canada

« Alors que les effets de la COVID-19 se font toujours sentir, Téléfilm Canada reste au service des exploitants de salles et des distributeurs canadiens. En cette période de reprise, tandis que les Canadiens et Canadiennes retournent en toute sécurité dans les salles de cinéma et les festivals de films, cette nouvelle aide ciblée du gouvernement du Canada est à la fois essentielle et grandement appréciée. »

- Christa Dickenson, directrice générale et cheffe de la direction, Téléfilm Canada

Les faits en bref

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement s'est engagé à soutenir les travailleurs canadiens des arts et des spectacles en réaction à la COVID-19 et a affecté 181,5 millions de dollars à la création d'emplois pour les artistes et les travailleurs culturels canadiens et à la stabilisation du marché culturel.

Dans le budget de 2021, le gouvernement avait affecté 500 millions de dollars sur deux ans au soutien de la réouverture et la reprise des secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et des sports au Canada. Cela comprenait des fonds pour aider les exploitants des festivals, des scènes extérieures et des musées locaux du Canada à offrir des expériences et des activités en personne pour attirer les visiteurs dans nos communautés et encourager le retour du public en toute sécurité.

La Mise à jour économique et budgétaire de 2021 prévoit 60 millions de dollars en 2022-2023 pour créer le Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada. Ce programme temporaire soutient les artistes de la scène et les travailleurs des coulisses canadiens qui ont été financièrement touchés par les restrictions et les fermetures causées par la pandémie.

Le budget de 2022 prévoit également 12,1 millions de dollars pour le Centre national des Arts afin de soutenir la création, la coproduction, la présentation, la promotion et la tournée de productions canadiennes d'arts de la scène, qu'elles soient avec ou sans but lucratif.

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Programme d'aide aux musées

Fonds de la musique du Canada

Conseil des arts du Canada

Téléfilm Canada

Quatre organismes indépendants fourniront une aide aux travailleurs culturels autonomes œuvrant dans le secteur des spectacles sur scène grâce au programme d'appui transitoire lié à la COVID-19

Le gouvernement du Canada lance un programme visant à fournir un soutien supplémentaire aux travailleurs culturels du secteur des arts de la scène

Maintien du soutien apporté aux organismes voués aux arts, à la culture, au patrimoine et au sport

Détails du financement annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 pour soutenir les travailleurs des arts et du spectacle en réponse à la COVID-19

COVID-19 : Soutien aux secteurs de la culture, du patrimoine et du sport

Document D'information :

Mesures de relance ciblées pour aider les organismes artistiques, culturels et patrimoniaux canadiens à recommencer à accueillir le public et à générer des revenus

Le gouvernement du Canada a dévoilé les détails du Programme de relance des arts et de la culture du Canada (PRACC) auquel il a alloué un budget de 50 millions de dollars en 2022-2023. Ce programme vise à aider les organismes artistiques, culturels et patrimoniaux canadiens qui ont subi des pertes de revenus en raison des limites de capacité des salles et des craintes du public qui hésite encore à revenir voir des spectacles en raison de la COVID-19.

Cet appui financier temporaire sera versé par l'entremise de programmes existants de Patrimoine canadien, du Conseil des arts du Canada et de Téléfilm Canada.

Cet investissement répondra aux besoins des organismes qui possèdent ou exploitent des salles de spectacles, des musées et des sites patrimoniaux. Il aidera également les organismes qui s'autoproduisent ou s'autodiffusent, ainsi que les organismes de diffusion qui dépendent des revenus générés par la fréquentation en personne.

Les bénéficiaires admissibles comprendront des salles de spectacles professionnelles; des musées et organismes patrimoniaux sans but lucratif; des salles de concert appartenant à des Canadiens; des promoteurs et des producteurs de spectacles soutenant le développement de la carrière d'artistes canadiens; des exploitants de salles de cinéma appartenant à des Canadiens; des distributeurs de films canadiens ainsi que des organismes artistiques participant à la création, à la production et à la présentation de spectacles, y compris des organismes professionnels voués aux arts de la scène avec ou sans but lucratif.

Les partenaires de mise en œuvre du PRACC appliqueront une démarche ciblée. Les bénéficiaires admissibles pourront recevoir des fonds du PRACC par l'entremise d'un des programmes de mise en œuvre participants. Pour en savoir plus, consultez les pages Web des partenaires de mise en œuvre du PRACC.

Les détails de la mise en œuvre du PRACC seront affichés dans les sites des divers programmes de financement du PRACC et des sociétés d'État suivants.

Société d'État ou programme qui met en œuvre le PRACC Montant du budget et détails du programme



Programme d'aide aux musées 13,6 millions de dollars seront affectés en 2022-2023 pour défrayer les organismes patrimoniaux de leurs dépenses d'exploitation afin de leur permettre de continuer à prendre soin de leurs collections patrimoniales pendant qu'ils tentent de se remettre des pertes occasionnées par la pandémie. Date de lancement : ce volet du programme est prévu pour le 27 juin 2022. Fonds de la musique du Canada 14 millions de dollars seront affectés en 2022-2023 au soutien des salles de spectacles appartenant à des Canadiens ainsi que des promoteurs et des producteurs de spectacles qui subissent des difficultés financières persistantes en raison de la pandémie. L'objectif est de faire en sorte que les artistes canadiens continuent d'avoir accès aux scènes et aux autres infrastructures du secteur du spectacle dont ils ont besoin pour lancer ou développer leur carrière après la pandémie. Les tiers administrateurs du Fonds de la musique du Canada, FACTOR et Musicaction, verseront les fonds aux bénéficiaires des marchés de la musique anglophone et francophone respectivement par l'entremise d'une initiative appelée Maintien de l'aide d'urgence en 2022-2023 aux salles de diffusion, aux producteurs et diffuseurs (promoteurs) de spectacles appartenant à des intérêts canadiens. Date de lancement : ce volet du programme est prévu pour la fin de juin 2022. Conseil des arts du Canada Le Conseil recevra 9,2 millions de dollars en 2022-2023 pour soutenir des organismes mal desservis et marginalisés dont les créations artistiques, les répétitions, les productions ou les présentations ont été affectées par les consignes de santé publique. Pour être admissibles, les organismes artistiques doivent prouver qu'ils respectent leurs engagements financiers quant au paiement des honoraires et des salaires des artistes, des techniciens et des travailleurs culturels, ce qui garantira que les fonds iront aux artistes et autres travailleurs. Date de lancement : ce volet du programme est prévu pour l'été 2022. Fonds du Canada pour la présentation des arts Le Fonds versera 4 millions de dollars en 2022-2023 aux bénéficiaires actuels du programme qui possèdent ou exploitent des installations intérieures comme lieux de présentation, qu'elles aient été construites dans ce but ou adaptées, ainsi qu'à d'autres organismes sans but lucratif qui peuvent démontrer qu'ils fournissent régulièrement des lieux de présentation intérieurs, construits à cette fin ou adaptés, aux professionnels des arts de la scène. Date de lancement : ce volet du programme est prévu pour le début de septembre 2022. Téléfilm Canada Téléfilm recevra 9,2 millions de dollars en 2022-2023 pour aider deux groupes de clients principaux - les exploitants de salles de cinéma et les distributeurs de films - dont les activités commerciales ont été touchées par les consignes de santé publique nécessitant une fermeture complète ou une capacité réduite, ce qui a affecté leurs capacités financières. Date de lancement : ce volet du programme est prévu pour le début de l'automne 2022.

Les organismes peuvent communiquer avec les agents de l'un des programmes ou organismes du PRACC ci-dessus pour obtenir plus de renseignements sur ce financement de relance.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Médias seulement :Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, [email protected]; Communications et engagement, Conseil des arts du Canada, 613-239-3958, 1-800-263-5588, poste 5151, [email protected]; Personne-ressource pour les médias : Joyce Richards, Conseillère, relations publiques, Téléfilm Canada, 647-475-4903, [email protected]