OTTAWA, ON, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Le Canada demeure profondément préoccupé par le conflit opposant Israël et le Hamas ainsi que par l'ampleur de la crise humanitaire qui sévit à Gaza. Depuis l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas au début octobre, le Canada travaille activement à soutenir le départ assisté des citoyens canadiens, des résidents permanents et des membres admissibles de leur famille d'Israël, de la Cisjordanie et de Gaza.

Dans le cadre de ces efforts continus, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui des mesures d'immigration temporaires visant à aider les membres de la famille des Canadiens et des résidents permanents de la région, ainsi que les Israéliens et les Palestiniens qui se trouvent déjà au Canada.

Permis d'études ou permis de travail sans frais au Canada

À compter d'aujourd'hui, les personnes ci-dessous peuvent présenter sans frais une demande de permis d'études ou de permis de travail ouvert :

les ressortissants étrangers membres de la famille de citoyens canadiens et de résidents permanents (RP) qui ont quitté Israël et les territoires palestiniens, soit avec les membres de leur famille, soit de leur propre chef, depuis le début du conflit actuel;

les Israéliens et les Palestiniens qui se trouvent déjà au Canada et qui ne se sentent pas en sécurité à l'idée de retourner dans leur région actuellement.

Personnes ayant des proches vivant à Gaza

Nous savons que bon nombre de Canadiens sont préoccupés par la sécurité de leurs proches à Gaza. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des mesures spéciales de soutien à la résidence temporaire à l'intention des membres de la famille élargie à Gaza qui ont un lien de parenté avec des citoyens canadiens et des résidents permanents. Nous traiterons également en priorité l'ensemble des demandes de résidence permanente existantes et nouvelles pour les Palestiniens présentées au titre des volets du regroupement familial.

La situation à Gaza est volatile et imprévisible. Israël a étendu ses opérations terrestres dans la bande de Gaza, et les frappes aériennes se poursuivent. Les déplacements pour quitter Gaza restent extrêmement difficiles et pourraient ne pas être possibles puisque les pays établissent leurs propres exigences en matière d'entrée et de sortie. Les personnes qui réussiront à quitter Gaza devront répondre à l'ensemble des exigences en matière de recevabilité et d'admissibilité avant de pouvoir venir au Canada. Le Canada continue de travailler avec ses partenaires de la région afin de faciliter le départ des citoyens canadiens, des résidents permanents et des membres admissibles de leur famille.

De plus amples renseignements au sujet de ces mesures spéciales à l'intention des membres de la famille élargie des Canadiens, notamment sur la marche à suivre pour présenter une demande, seront communiqués prochainement. IRCC a établi une voie de service dédié aux demandes de renseignements sur ces mesures spéciales, disponible pour les clients au Canada et à l'étranger au 613-321-4243, les appels à frais virés étant acceptés. Les clients peuvent ajouter le mot-clé « MOME2023 » au formulaire Web de situation de crise d'IRCC avec leur demande et celle-ci sera désignée prioritaire.

À l'heure actuelle, nous encourageons les Canadiens et les résidents permanents qui pourraient avoir des membres de leur famille admissibles à commencer à préparer leurs documents, y compris les preuves de leur lien de parenté.

Citation

« L'ampleur de cette crise humanitaire est dévastatrice et la situation sur le terrain est difficile. Les Israéliens et les Palestiniens au Canada continueront à être en sécurité ici et nous ferons ce que nous pouvons pour aider les proches qui ont fui la région et les membres de leur famille admissibles qui se trouvent toujours à Gaza. Nous continuerons à faire preuve de souplesse dans notre réponse afin de pouvoir répondre aux besoins uniques des personnes qui ont besoin de notre soutien. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Permis d'études ou permis de travail sans frais au Canada Afin de pouvoir présenter sans frais une demande de permis d'études ou de permis de travail ouvert, les membres de la famille immédiate des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ainsi que les Israéliens ou les Palestiniens se trouvant déjà au Canada, doivent avoir un statut de résident temporaire valide. Les résidents permanents et les membres de la famille des résidents permanents et des citoyens canadiens qui sont venus au Canada dans le cadre des départs assistés pourraient être admissibles à présenter une demande en ligne pour bénéficier d'une couverture médicale temporaire au titre du Programme fédéral de santé intérimaire afin de répondre aux besoins médicaux immédiats à l'arrivée.



Personnes ayant des proches vivant à Gaza Les membres de la famille admissibles comprennent l'époux, le conjoint de fait, l'enfant (quel que soit son âge), le petit-enfant, le frère ou la sœur, le parent ou le grand-parent d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent, ainsi que les membres de leur famille immédiate (époux, partenaire, enfants à charge, et l'enfant à charge d'un enfant à charge). Le citoyen canadien ou le résident permanent doit résider actuellement au Canada. Les documents prouvant le lien de parenté peuvent comprendre : une copie du certificat de naissance de l'enfant ou du petit-enfant une copie du baptistaire de l'enfant ou du petit-enfant un document officiel désignant le demandeur comme parent ou grand-parent, comme le livret de famille ou les documents d'enregistrement civil



Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]