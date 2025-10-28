Mérite québécois de la sécurité civile 2025 - Les Villes de Terrebonne et de Repentigny honorées pour leurs bonnes pratiques en sécurité civile

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile, le gouvernement du Québec tenait aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile 2025.

Parmi les sept distinctions décernées, un prix Mention d'honneur a été attribué à la Ville de Repentigny pour son projet Création d'une cartographie dynamique du programme « Secours adaptés », dans la catégorie Préparation aux sinistres. Pour sa part, la Ville de Terrebonne a reçu le prix Mérite dans la catégorie Prévention ou connaissance des risques pour son projet Tous à l'abri - Jeu d'évasion mobile.

Aperçu des projets

La cartographie dynamique de la population vulnérable de la ville de Repentigny permet d'identifier les zones à risque et d'optimiser les interventions en cas de situation d'urgence. Grâce à l'ajout de couches d'information telles que les îlots de chaleur, les pannes électriques et d'autres particularités locales, cet outil devient un levier stratégique, en temps réel, pour une prise de décisions rapide et efficace. Les citoyens et citoyennes ont même la possibilité de signaler divers enjeux de santé pour aider les services d'incendie et de police dans leurs interventions.

Quant à la Ville de Terrebonne, elle a privilégié l'apprentissage ludique pour communiquer à la population l'importance de se préparer afin d'être autonome pour une période de 72 heures en cas de sinistre. Le côté interactif du jeu d'évasion Tous à l'abri développe ainsi les compétences des citoyens grâce à la résolution de problèmes et à l'entraide. En outre, ce jeu, qui suscite déjà l'intérêt à l'international, a été créé dans une remorque pour pouvoir se déplacer partout sur le territoire.

Citations :

« En sécurité civile, les actions doivent reposer sur une connaissance précise du territoire et de ses habitants. La cartographie dynamique de Repentigny favorise une gestion de crise à la fois humaine et efficace. Par ailleurs, il est essentiel que chaque citoyen ou citoyenne prenne la responsabilité de bien se préparer à un éventuel sinistre, un message qui est très bien transmis avec le jeu d'évasion Tous à l'abri de Terrebonne. Bravo à ces deux villes pour leurs projets uniques qui améliorent notre résilience en cas d'urgence! »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Je me réjouis de ces initiatives qui contribuent à renforcer la résilience de nos populations, que ce soit en consignant des données actualisées pour augmenter la réactivité des intervenants en situation de crise ou en facilitant la prise de conscience des citoyens quant à leurs responsabilités face aux sinistres. Merci et bravo aux deux villes gagnantes, qui innovent dans leurs façons de protéger les personnes de notre région! »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants -- Lauréats 2025 :

Les prix sont attribués dans ces trois catégories : Prévention ou connaissance des risques : projet ou réalisation visant à accroître la connaissance ou à prévenir les risques de sinistre en sécurité civile; Préparation aux sinistres : projet ou réalisation visant à améliorer la préparation pour faire face aux sinistres; Réponse aux sinistres : réalisation exemplaire lors d'une intervention ou du rétablissement qui a permis de diminuer les conséquences d'un sinistre et un retour rapide à la normale.

Voici les distinctions décernées cette année ainsi que les lauréats et lauréates :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques :

Tous à l'abri - Jeu d'évasion mobile - Ville de Terrebonne; Préparation aux sinistres :

Simulation d'urgence de niveau avancé - Direction de la santé publique de la Montérégie; Réponse aux sinistres :

Mobilisation de l'organisation municipale de sécurité civile en prévision de l'ouragan Debby du 9 août 2024 - Ville de Sainte-Thérèse.

Trois prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques :

Comité métropolitain sur la résilience territoriale - Communauté métropolitaine de Québec; Préparation aux sinistres :

Création d'une cartographie dynamique du programme « Secours adaptés » - Ville de Repentigny; Réponse aux sinistres :

Excellence et proactivité : être en première ligne face à la détresse des sinistrés de la tempête tropicale Debby - Centre intégré de santé et se services sociaux des Laurentides.

Un prix Hommage : M me Esther Laforte, pour son apport exceptionnel et son rôle essentiel dans le développement de la culture de la sécurité civile à la Croix-Rouge canadienne et au Québec.



