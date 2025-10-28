Mérite québécois de la sécurité civile 2025 - Le gouvernement du Québec remet un prix Hommage à Mme Esther Laforte

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile, le gouvernement du Québec tenait aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile 2025.

Parmi les lauréats et lauréates, Mme Esther Laforte s'est vu décerner un prix Hommage pour son rôle essentiel dans le développement de la culture de la sécurité civile à la Croix-Rouge canadienne et au Québec.

Plusieurs acteurs et partenaires en sécurité civile étaient présents à cette cérémonie, qui s'est tenue dans le cadre du Colloque sur la sécurité civile.

Citations :

« Félicitations à Mme Esther Laforte pour sa remarquable contribution en sécurité civile. C'est une chance de pouvoir compter sur des citoyens très engagés pour la protection de leurs voisins et de leurs communautés. Chacun peut contribuer fortement à l'évolution des choses par son implication, et Mme Laforte en est la preuve! »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Depuis plus de 25 ans, Mme Laforte incarne les valeurs de la Croix-Rouge. Nous pouvons être fiers de cette Estrienne dont le parcours reflète un engagement profond envers les personnes sinistrées, les bénévoles et pour tout l'écosystème de la sécurité civile. Je la remercie chaleureusement pour sa contribution inestimable aux échelles régionale et nationale. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, ministre responsable de la région de l'Estrie et députée de Brome-Missisquoi

« L'engagement, la bonté et l'humilité de Mme Laforte sont au cœur des initiatives portées à sa communauté et aux personnes dans le besoin. Son apport dans le milieu de la sécurité civile démontre un réel altruisme. Je tiens à souligner le travail important mené, toutes ces années, par Mme Laforte. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député d'Orford

Faits saillants :

Outre le prix Hommage remis à Mme Laforte, six distinctions ont été décernées cette année aux villes et aux organisations suivantes :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques :

Tous à l'abri - Jeu d'évasion mobile - Ville de Terrebonne; Préparation aux sinistres :

Simulation d'urgence de niveau avancé - Direction de la santé publique de la Montérégie; Réponse aux sinistres :

Mobilisation de l'organisation municipale de sécurité civile en prévision de l'ouragan Debby du 9 août 2024 - Ville de Sainte-Thérèse.

Trois prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques :

Comité métropolitain sur la résilience territoriale - Communauté métropolitaine de Québec; Préparation aux sinistres :

Création d'une cartographie dynamique du programme « Secours adaptés » - Ville de Repentigny; Réponse aux sinistres :

Excellence et proactivité : être en première ligne face à la détresse des sinistrés de la tempête tropicale Debby - Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Le Mérite québécois de la sécurité civile a été créé en 1996. L'année 2025 marque la 27e remise de ces distinctions.

Liens connexes :

Découvrez les lauréats 2025 Mérite québécois de la sécurité civile

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, responsable de la région du Nord-du-Québec, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]