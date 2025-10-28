Mérite québécois de la sécurité civile 2025 - Le gouvernement du Québec remet sept prix en sécurité civile

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile, le gouvernement du Québec tenait aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile 2025.

Parmi les gagnants, trois villes et trois organisations se sont distinguées pour avoir innové parmi ce qui existe en matière de prévention ou de connaissance des risques, de préparation aux sinistres ou de réponse aux sinistres, ou pour avoir enrichi ces domaines. De plus, un prix Hommage a été décerné à Mme Esther Laforte pour sa remarquable contribution de longue haleine en sécurité civile.

Les principaux acteurs et partenaires en sécurité civile étaient présents à cette cérémonie, qui se tenait dans le cadre du Colloque sur la sécurité civile.

Citation :

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur des municipalités, des organisations et des personnes dévouées et engagées pour la protection des Québécoises et Québécois. Je tiens à souligner le haut niveau de professionnalisme et de proactivité des projets réalisés dans les différentes régions pour renforcer la sécurité civile et la résilience à l'égard des sinistres. Félicitations à tous les lauréats de 2025 qui, avec leurs initiatives, nous permettent de mieux affronter les situations d'urgence. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Voici les distinctions décernées cette année ainsi que les lauréats et lauréates :

• Trois prix Mérite :

o Prévention ou connaissance des risques :

Tous à l'abri - Jeu d'évasion mobile - Ville de Terrebonne;

o Préparation aux sinistres :

Simulation d'urgence de niveau avancé - Direction de la santé publique de la Montérégie;

o Réponse aux sinistres :

Mobilisation de l'organisation municipale de sécurité civile en prévision de l'ouragan

Debby du 9 août 2024 - Ville de Sainte-Thérèse.

• Trois prix Mention d'honneur :

o Prévention ou connaissance des risques :

Comité métropolitain sur la résilience territoriale - Communauté métropolitaine de Québec;

o Préparation aux sinistres :

Création d'une cartographie dynamique du programme « Secours adaptés » - Ville de

Repentigny;

o Réponse aux sinistres :

Excellence et proactivité : être en première ligne face à la détresse des sinistrés de la

tempête tropicale Debby - Centre intégré de santé et de services sociaux des

Laurentides.

• Un prix Hommage :

o Mme Esther Laforte, pour son apport exceptionnel et son rôle essentiel dans le

développement de la culture de la sécurité civile à la Croix-Rouge canadienne

et au Québec.

• Le Mérite québécois de la sécurité civile a été créé en 1996. L'année 2025 marque la 27e remise des distinctions.

