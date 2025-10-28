Mérite québécois de la sécurité civile 2025 - La Direction de la santé publique de la Montérégie honorée pour ses bonnes pratiques en sécurité civile

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile, le gouvernement du Québec tenait aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile 2025.

Parmi les sept distinctions décernées, un prix Mérite dans la catégorie « Préparation aux sinistres » a été attribué à la Direction de la santé publique de la Montérégie pour son projet Simulation d'urgence de niveau avancé.

Aperçu du projet

En avril 2024, la Direction de la santé publique de la Montérégie a tenu une simulation d'urgence de quatre heures en temps réel. Le scénario consistait en un déraillement de train transportant des matières dangereuses près d'une gare. Durant l'exercice, plusieurs salles avaient été réservées pour que les différents intervenants soient réellement séparés lorsqu'appelés à se rendre (fictivement) à leur lieu de travail.

Cette simulation a permis de pratiquer la résolution de problèmes en groupe et d'évaluer la coordination du point de vue de la santé publique.

Citations :

« Je tiens à souligner la qualité et la pertinence du projet de simulation d'urgence réalisé en temps réel pour tester concrètement les capacités d'intervention en cas de sinistre. En plus de répondre aux besoins des partenaires, ce type d'exercice sollicite les compétences des intervenants d'urgence en santé environnementale et, finalement, renforce la protection de la population. Félicitations à la DSP de la Montérégie qui, avec cette initiative, permet aux acteurs clés de la région de mieux affronter les situations d'urgence. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Merci et bravo à la Direction de la santé publique de la Montérégie, qui s'investit rigoureusement pour développer une forte culture en matière de sécurité civile et rehausser notre résilience régionale! C'était la première fois qu'elle organisait un événement d'une telle ampleur, où ses intervenants d'urgence devaient interagir comme s'ils étaient réellement assignés à trois sites d'urgence simulés, dans le cadre d'exercices de préparation à différents scénarios et types de sinistres. Je suis fier de voir ses efforts honorés officiellement par notre gouvernement. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants -- Lauréats 2025 :

Les prix sont attribués dans ces trois catégories : Prévention ou connaissance des risques : projet ou réalisation visant à accroître la connaissance ou à prévenir les risques de sinistre en sécurité civile; Préparation aux sinistres : projet ou réalisation visant à améliorer la préparation pour faire face aux sinistres; Réponse aux sinistres : réalisation exemplaire lors d'une intervention ou du rétablissement qui a permis de diminuer les conséquences d'un sinistre et un retour rapide à la normale.

Voici les distinctions décernées cette année ainsi que les lauréats et lauréates :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques :

Tous à l'abri - Jeu d'évasion mobile - Ville de Terrebonne; Préparation aux sinistres :

Simulation d'urgence de niveau avancé - Direction de la santé publique de la Montérégie; Réponse aux sinistres :

Mobilisation de l'organisation municipale de sécurité civile en prévision de l'ouragan Debby du 9 août 2024 - Ville de Sainte-Thérèse.

Trois prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques :

Comité métropolitain sur la résilience territoriale - Communauté métropolitaine de Québec; Préparation aux sinistres :

Création d'une cartographie dynamique du programme « Secours adaptés » - Ville de Repentigny; Réponse aux sinistres :

Excellence et proactivité : être en première ligne face à la détresse des sinistrés de la tempête tropicale Debby - Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Un prix Hommage : M me Esther Laforte, pour son apport exceptionnel et son rôle essentiel dans le développement de la culture de la sécurité civile à la Croix-Rouge canadienne et au Québec.



Liens connexes :

Découvrez les lauréats 2025 Mérite québécois de la sécurité civile

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, responsable de la région du Nord-du-Québec, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]