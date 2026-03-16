Mérite municipal - La région de la Capitale-Nationale à l'honneur au Mérite municipal; votez pour votre coup de cœur!

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Jusqu'au 31 mars, les Québécoises et Québécois de toutes les régions sont invités à choisir leur coup de cœur parmi les 24 finalistes du Mérite municipal, dont trois proviennent de la région de la Capitale-Nationale.

Finalistes de la région de la Capitale-Nationale

Adoption d'une stratégie en faveur de la biodiversité, Québec - Catégorie Municipalité et développement durable Avec la Stratégie en faveur de la biodiversité 2025-2040, la Ville de Québec place la nature au cœur de l'urbanisme en y inscrivant l'importance de protéger les habitats, de restaurer les milieux dégradés et d'améliorer la qualité de vie tout en renforçant la cohésion sociale. Grâce à une approche collaborative et participative, elle transforme la ville en modèle d'harmonie entre humains et nature, intégrant corridors écologiques, végétalisation et boisés urbains pour une résilience climatique et un cadre de vie exemplaires.

La Promenade des Bains, Saint-Irénée - Catégorie Aménagement du territoire et urbanisme La Promenade des Bains à Saint-Irénée réinvente l'accès public au fleuve Saint-Laurent grâce à un parcours de 700 mètres qui marie design sobre, accessibilité universelle et mise en valeur du patrimoine local. Née d'une cocréation citoyenne et devenue un pôle touristique majeur avec plus de 350 000 visites annuelles, l'initiative illustre comment revitalisation littorale, culture et développement durable peuvent transformer un lieu sous-utilisé en moteur social et économique.

Marc-Olivier Leblanc, Québec - Catégorie Relève municipale Marc-Olivier Leblanc a révolutionné le projet de télérelève des compteurs d'eau de la Ville de Québec en démontrant que l'innovation publique repose sur la gouvernance autant que sur la technologie. Comment? En privilégiant les résultats plutôt que la technologie, générant plus de 4,5 millions de dollars d'économies sur 11 ans grâce à un contrat innovant et compétitif. Son approche, basée sur la collaboration interservices, a optimisé l'utilisation des fonds publics et assuré une tarification de l'eau plus équitable.



Rappelons que le Mérite municipal souligne l'apport important des municipalités, groupes, personnes et organismes qui, par leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au développement de leur communauté. Décernés tous les deux ans, ces prix permettent de mettre en lumière des projets mobilisateurs et novateurs, sources d'inspiration pour tout le Québec.

Apprenez-en plus sur les autres finalistes et votez pour votre coup de cœur!

Faits saillants :

Les lauréates et lauréats du Mérite municipal seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale, le 23 avril prochain.

Les prix seront décernés dans les catégories Aménagement du territoire et urbanisme, Implication bénévole municipale, Municipalité et développement durable et Relève municipale.

La sélection des candidatures lauréates est réalisée par des jurys formés de représentantes et représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'autres ministères et organismes, d'associations municipales et de partenaires du milieu municipal.

Créé en 1990, le Mérite municipal a récompensé jusqu'à aujourd'hui plus de 170 lauréates et lauréats.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage au sujet du Mérite municipal 2026, visitez la section Mérite municipal de Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

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