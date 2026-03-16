Mérite municipal - La Montérégie à l'honneur au Mérite municipal; votez pour votre coup de cœur!

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Jusqu'au 31 mars, les Québécoises et Québécois de toutes les régions sont invités à choisir leur coup de cœur parmi les 24 finalistes du Mérite municipal, dont quatre proviennent de la région de la Montérégie.

Finalistes de la région de la Montérégie

Guillaume Gervais, Beauharnois - Catégorie Relève municipale Guillaume Gervais a transformé le service d'ingénierie de la Ville de Beauharnois en structurant l'équipe, en centralisant les plans et en optimisant la gestion des travaux pour moderniser les infrastructures et renforcer le réseau d'aqueduc. Son leadership collaboratif et axé sur les données permet de livrer des projets majeurs efficacement, tout en améliorant la résilience des équipements municipaux et la qualité de vie des citoyennes et citoyens.

Pôle municipal de Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-Dorion - Catégorie Aménagement du territoire et urbanisme Le Pôle municipal de Vaudreuil-Dorion transforme son centre-ville en un milieu de vie durable et inclusif, avec sa place publique verte et un bâtiment accessible tant en transport en commun qu'en transport actif. Co-imaginé avec la population et grâce à des innovations écologiques, le Pôle dynamise le quartier, réduit son empreinte énergétique à l'intérieur de son bâtiment et agit comme un véritable catalyseur urbain et social.

Sam Michaud, MRC de Roussillon - Catégorie Relève municipale Sam Michaud a transformé un projet attendu depuis plus de 20 ans en réussite, tout en alliant vision stratégique, dialogue avec les partenaires et respect des réalités locales. Son leadership a permis non seulement de livrer 18 km de Route verte sécurisée, mais aussi de mettre en valeur le patrimoine rural et de renforcer la cohésion communautaire.

Traverses piétonnes intelligentes et lumineuses aux abords d'écoles, Candiac - Catégorie Municipalité et développement durable La Ville de Candiac a installé des traverses piétonnes lumineuses dans les zones scolaires, réduisant le non-respect du passage par les automobilistes de 47 % à 22 % et renforçant la sécurité des jeunes Candiacoises et Candiacois. Cette initiative favorise la marche et le vélo, tout en soutenant des objectifs de développement durable liés à la santé et à l'innovation.



Rappelons que le Mérite municipal souligne l'apport important des municipalités, groupes, personnes et organismes qui, par leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au développement de leur communauté. Décernés tous les deux ans, ces prix permettent de mettre en lumière des projets mobilisateurs et novateurs, sources d'inspiration pour tout le Québec.

Apprenez-en plus sur les autres finalistes et votez pour votre coup de cœur!

Faits saillants :

Les lauréates et lauréats du Mérite municipal seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale, le 23 avril prochain.

Les prix seront décernés dans les catégories Aménagement du territoire et urbanisme, Implication bénévole municipale, Municipalité et développement durable et Relève municipale.

La sélection des candidatures lauréates est réalisée par des jurys formés de représentantes et représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'autres ministères et organismes, d'associations municipales et de partenaires du milieu municipal.

Créé en 1990, le Mérite municipal a récompensé jusqu'à aujourd'hui plus de 170 lauréates et lauréats.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage au sujet du Mérite municipal 2026, visitez la section Mérite municipal de Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

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