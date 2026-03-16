Mérite municipal - L'Outaouais à l'honneur au Mérite municipal; votez pour votre coup de cœur!

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Jusqu'au 31 mars, les Québécoises et Québécois de toutes les régions sont invités à choisir leur coup de cœur parmi les 24 finalistes du Mérite municipal, dont deux proviennent de la région de l'Outaouais.

Finalistes de la région de l'Outaouais

Solidarité de L'Ange-Gardien, L'Ange-Gardien - Catégorie Implication bénévole municipale Aide-moi!, le projet phare de Solidarité de L'Ange-Gardien, jumelle bénévoles et bénéficiaires pour des travaux d'entretien extérieur, permettant aux personnes aînées et vulnérables de rester à domicile tout en créant des liens de confiance et d'amitié. Depuis 2021, le programme a connu une croissance rapide, s'étendant à d'autres municipalités, inspirant des initiatives similaires et démontrant les répercussions concrètes de l'entraide communautaire et de l'engagement intergénérationnel.

Stéphanie Hébert-Potter, MRC de Pontiac - Catégorie Relève municipale Stéphanie Hébert-Potter a renouvelé l'approche de marketing territorial de la MRC en misant sur une vision plus humaine et accessible. Par des initiatives simples, authentiques et centrées sur les citoyennes et citoyens, elle valorise le territoire tout en renforçant le sentiment d'appartenance des résidentes et résidents. Son travail encourage la redécouverte du milieu de vie, le soutien aux entreprises locales et le rapprochement entre les membres de la communauté, contribuant ainsi à la vitalité sociale, à la fierté collective et au rayonnement de la MRC.



Rappelons que le Mérite municipal souligne l'apport important des municipalités, groupes, personnes et organismes qui, par leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au développement de leur communauté. Décernés tous les deux ans, ces prix permettent de mettre en lumière des projets mobilisateurs et novateurs, sources d'inspiration pour tout le Québec.

Apprenez-en plus sur les autres finalistes et votez pour votre coup de cœur!

Faits saillants :

Les lauréates et lauréats du Mérite municipal seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale, le 23 avril prochain.

Les prix seront décernés dans les catégories Aménagement du territoire et urbanisme, Implication bénévole municipale, Municipalité et développement durable et Relève municipale.

La sélection des candidatures lauréates est réalisée par des jurys formés de représentantes et représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'autres ministères et organismes, d'associations municipales et de partenaires du milieu municipal.

Créé en 1990, le Mérite municipal a récompensé jusqu'à aujourd'hui plus de 170 lauréates et lauréats.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage au sujet du Mérite municipal 2026, visitez la section Mérite municipal de Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

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