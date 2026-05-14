Invitation aux médias - Le ministre Poulin s'adressera aux municipalités lors des Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec

QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, sera présent à la 104e édition des Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ).

Il s'adressera aux membres de l'UMQ pour dévoiler les détails de la Réflexion nationale sur le coût et le financement des infrastructures municipales, présenter ses priorités pour les prochains mois et réitérer la collaboration du gouvernement du Québec avec les municipalités.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 15 mai 2026 Heure : 13 h Lieu : Centre des congrès de Québec

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]