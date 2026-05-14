Invitation aux médias - Le ministre Poulin s'adressera aux municipalités lors des Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec
Nouvelles fournies parCabinet du ministre des Affaires municipales
14 mai, 2026, 15:30 ET
QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, sera présent à la 104e édition des Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ).
Il s'adressera aux membres de l'UMQ pour dévoiler les détails de la Réflexion nationale sur le coût et le financement des infrastructures municipales, présenter ses priorités pour les prochains mois et réitérer la collaboration du gouvernement du Québec avec les municipalités.
AIDE-MÉMOIRE
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Date :
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Vendredi 15 mai 2026
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Heure :
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13 h
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Lieu :
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Centre des congrès de Québec
SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales
Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]
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