Le ministre Samuel Poulin lance la Réflexion nationale sur le coût et le financement des infrastructures municipales

QUÉBEC, le 15 mai 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, a présenté les détails de la Réflexion nationale sur le coût et le financement des infrastructures municipales aux membres de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) réunis à l'occasion des Assises annuelles qui se terminent aujourd'hui, à Québec.

À la demande de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, cette démarche doit rassembler les partenaires autour des principales préoccupations en matière de coût et de financement de nos infrastructures municipales, particulièrement des infrastructures d'eau.

Cette démarche devra permettre de formuler des recommandations, notamment sur les éléments suivants :

L'utilisation par les municipalités de leurs pouvoirs fiscaux afin d'optimiser la marge de manœuvre disponible;

La création d'un modèle de financement plus efficace, plus souple et plus prévisible, à l'échelle locale autant que provinciale, et ce, en respectant globalement la capacité de payer des contribuables;

L'identification de modalités de priorisation des besoins en matière de maintien des actifs municipaux;

L'identification de normes et d'exigences pouvant être revues ou réduites afin de diminuer les coûts de construction des infrastructures.

Cette réflexion nationale sera structurée autour de quatre grandes étapes :

Lancement d'une consultation en ligne auprès de la population, des élus et des administrations municipales, et appel de mémoires pour alimenter la réflexion. À compter du début de la semaine du 19 mai jusqu'au 10 juin 2026

Organisation à Québec d'un grand forum sur le coût et le financement des infrastructures municipales réunissant les principaux représentants du milieu municipal, des spécialistes universitaires et des acteurs du milieu de la construction et de la société civile afin de cibler les grands enjeux et d'établir des constats préliminaires. Vers la mi-juin 2026

Tenue d'une rencontre de la Table Québec-Municipalités, sous la présidence du ministre des Affaires municipales, afin de rassembler des élus représentant l'UMQ, la Fédération québécoise des municipalités, la Ville de Québec et la Ville de Montréal pour préciser les constats et convenir de la démarche subséquente. Avant la fin juin 2026

Rencontres de travail du comité d'experts réunissant des représentants du milieu municipal et des ministères et organismes concernés ainsi que des spécialistes en matière d'infrastructures et du secteur de la construction pour étudier les solutions envisageables en réponse aux enjeux ciblés et émettre des recommandations. Entre les mois de juillet et de novembre 2026



Un rapport contenant des recommandations devra être soumis au ministre des Affaires municipales en décembre 2026.

Le ministre a aussi profité des Assises pour établir ses priorités pour les Affaires municipales. Entre autres, il a précisé sa vision de l'accès à la propriété pour les jeunes, laquelle s'inscrit en droite ligne des priorités de la première ministre du Québec. D'ailleurs, des mesures adaptées seront annoncées bientôt pour aider les municipalités à développer plus facilement des quartiers de premiers acheteurs, avec un soutien gouvernemental accru pour les infrastructures municipales. Le ministre compte également appuyer les municipalités pour mettre fin à la « culture des délais » qui ralentit nos projets, et s'inspirer des meilleures pratiques.

Citations :

« Nous sommes à écrire un nouveau chapitre dans les relations entre le gouvernement et les municipalités. Cependant, nous devons l'écrire ensemble. Aujourd'hui, c'est une étape déterminante que nous franchissons, avec le lancement d'une réflexion nationale sur le coût et le financement des infrastructures municipales. C'est un chantier nécessaire, dans le contexte actuel. Les besoins et les défis en infrastructures sont colossaux, et il faut trouver des solutions innovantes; nous le devons à la génération actuelle et à celles à venir. À cette importante démarche s'ajoute notre volonté de déposer la toute première politique d'allègement réglementaire et administratif pour le milieu municipal; avec le principe du "2 pour 1", pour chaque formalité ajoutée, deux seront retirées. On doit également être plus efficaces et livrer des projets plus rapidement. Je suis aussi très fier de notre vision axée sur un meilleur accès à la propriété, grâce au développement de nouveaux quartiers modernes et préfabriqués. Ce sont des résultats concrets de notre nouvelle vision et de notre collaboration avec les élus municipaux, au strict bénéfice des citoyens. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Au cours des dernières années, on a mis en place plusieurs moyens pour en arriver à créer de la richesse et à stimuler l'économie dans toutes les régions du Québec. Tout ça se passe en premier lieu dans les municipalités, et c'est très important de demeurer à l'écoute de ce que le milieu municipal nous signale. Je suis très motivée d'y travailler avec mon collègue ministre des Affaires municipales. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre des Affaires municipales

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]