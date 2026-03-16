Mérite municipal - L'Abitibi-Témiscamingue à l'honneur au Mérite municipal; votez pour votre coup de cœur!

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Jusqu'au 31 mars, les Québécoises et Québécois de toutes les régions sont invités à choisir leur coup de cœur parmi les 24 finalistes du Mérite municipal, dont un provient de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Finaliste de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Mobiréseau, Rouyn-Noranda - Catégorie Implication bénévole municipale Le Mobiréseau du Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda transforme la mobilité en outil de solidarité, reliant 12 quartiers ruraux aux services essentiels tout en réduisant l'isolement social et en renforçant l'autonomie des citoyennes et citoyens. Son modèle innovant repose sur le bénévolat et la gouvernance collaborative, faisant de la mobilité un vecteur d'inclusion, de cohésion sociale et de développement communautaire.



Rappelons que le Mérite municipal souligne l'apport important des municipalités, groupes, personnes et organismes qui, par leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au développement de leur communauté. Décernés tous les deux ans, ces prix permettent de mettre en lumière des projets mobilisateurs et novateurs, sources d'inspiration pour tout le Québec.

Apprenez-en plus sur les autres finalistes et votez pour votre coup de cœur!

Faits saillants :

Les lauréates et lauréats du Mérite municipal seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale, le 23 avril prochain.

Les prix seront décernés dans les catégories Aménagement du territoire et urbanisme, Implication bénévole municipale, Municipalité et développement durable et Relève municipale.

La sélection des candidatures lauréates est réalisée par des jurys formés de représentantes et représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'autres ministères et organismes, d'associations municipales et de partenaires du milieu municipal.

Créé en 1990, le Mérite municipal a récompensé jusqu'à aujourd'hui plus de 170 lauréates et lauréats.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage au sujet du Mérite municipal 2026, visitez la section Mérite municipal de Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

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