Mérite municipal - Célébrez l'innovation municipale et celles et ceux qui la font vivre; votez pour votre coup de cœur parmi 24 finalistes!

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Jusqu'au 31 mars, les Québécoises et Québécois de toutes les régions sont invités à choisir leur coup de cœur parmi les 24 finalistes du Mérite municipal.

Rappelons que le Mérite municipal souligne l'apport important des municipalités, groupes, personnes et organismes qui, par leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au développement de leur communauté. Décernés tous les deux ans, ces prix permettent de mettre en lumière des projets mobilisateurs et novateurs, sources d'inspiration pour tout le Québec.

Apprenez-en plus sur les finalistes et votez pour votre coup de cœur!

Liste des finalistes par région

Abitibi-Témiscamingue

Mobiréseau, Rouyn-Noranda - Catégorie Implication bénévole municipale

Bas-Saint-Laurent

De l'érosion à la résilience : adaptation durable du littoral du noyau villageois, Sainte-Flavie - Catégorie Municipalité et développement durable

Mathieu Landry, Sainte-Hélène-de-Kamouraska - Catégorie Relève municipale

Capitale-Nationale

Adoption d'une stratégie en faveur de la biodiversité, Québec - Catégorie Municipalité et développement durable

La Promenade des Bains, Saint-Irénée - Catégorie Aménagement du territoire et urbanisme

Marc-Olivier Leblanc, Québec - Catégorie Relève municipale

Chaudière-Appalaches

Consolidation pour la pérennisation du Pôle agroalimentaire de Lotbinière, Lotbinière - Catégorie Implication bénévole municipale

Parc de la Basse-Bretagne, Montmagny - Catégorie Aménagement du territoire et urbanisme

Estrie

Acquisition et préservation de l'ancien camp St-Pat's, Stoke - Catégorie Implication bénévole municipale

Prendre part à la Bénévolution, Sherbrooke - Catégorie Implication bénévole municipale

Lanaudière

Plan particulier d'urbanisme - Quartier Avantia, Repentigny - Catégorie Aménagement du territoire et urbanisme

Laurentides

Accès à la nature au cœur du village, Sainte-Anne-des-Lacs - Catégorie Aménagement du territoire et urbanisme

Programme de subvention pour améliorer la résilience des bâtiments face aux refoulements d'égouts et aux inondations, Sainte-Thérèse - Catégorie Municipalité et développement durable

Laval

Travaux de reconstruction de la chaussée, Laval - Catégorie Municipalité et développement durable

Mauricie

Réaménagement du boulevard Sainte-Madeleine, Trois-Rivières - Catégorie Aménagement du territoire et urbanisme

Montérégie

Guillaume Gervais, Beauharnois - Catégorie Relève municipale

Pôle municipal de Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-Dorion - Catégorie Aménagement du territoire et urbanisme

Sam Michaud, MRC de Roussillon - Catégorie Relève municipale

Traverses piétonnes intelligentes et lumineuses aux abords d'écoles, Candiac - Catégorie Municipalité et développement durable

Montréal

Protection et gestion écologique des milieux naturels dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal - Catégorie Implication bénévole municipale

Sasha Dumeignil, Montréal - Catégorie Relève municipale

Voisins connecteurs - Projet Connectons Beaconsfield, Beaconsfield - Catégorie Municipalité et développement durable

Outaouais

Solidarité de L'Ange-Gardien, L'Ange-Gardien - Catégorie Implication bénévole municipale

Stéphanie Hébert-Potter, MRC de Pontiac - Catégorie Relève municipale

Faits saillants :

Les lauréates et lauréats du Mérite municipal seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale, le 23 avril prochain.

Les prix seront décernés dans les catégories Aménagement du territoire et urbanisme, Implication bénévole municipale, Municipalité et développement durable et Relève municipale.

La sélection des candidatures lauréates est réalisée par des jurys formés de représentantes et représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'autres ministères et organismes, d'associations municipales et de partenaires du milieu municipal.

Créé en 1990, le Mérite municipal a récompensé jusqu'à aujourd'hui plus de 170 lauréates et lauréats.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage au sujet du Mérite municipal 2026, visitez la section Mérite municipal de Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

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