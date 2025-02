Menace de tarifs douaniers américains : 20 M$ pour former les travailleurs des secteurs touchés

QUÉBEC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Deux semaines après la tenue du Forum sur l'emploi au Québec, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, annonce un investissement de 20 millions de dollars pour soutenir les entreprises québécoises face aux menaces de tarifs douaniers.

La mesure a pour objectif d'aider les entreprises à maintenir leurs activités, à améliorer leur productivité et à diversifier leur production pour mieux s'adapter à la situation. Cette mesure bénéficiera particulièrement au secteur manufacturier ainsi qu'à ceux du transport et des ressources naturelles, qui risquent d'être les plus touchés. Elle permettra aux travailleurs et aux entreprises d'acquérir rapidement de nouvelles compétences et de renforcer leur compétitivité. Pour encourager la formation, le gouvernement remboursera jusqu'à 85 % des coûts admissibles. Avec cette initiative, le gouvernement du Québec démontre une fois de plus son engagement envers la formation de la main-d'œuvre, un levier essentiel pour aider les entreprises à traverser des périodes d'incertitude.

Rappelons que, le 13 février dernier, la ministre de l'Emploi a réuni près de 200 acteurs du marché du travail lors du Forum sur l'emploi au Québec, organisé avec la collaboration de la Commission des partenaires du marché du travail. Cet événement visait à mieux comprendre les préoccupations des employeurs et des travailleurs face aux menaces de tarifs douaniers et à identifier des solutions concrètes. L'annonce d'aujourd'hui répond directement aux besoins exprimés lors de cette rencontre.

« Cet investissement de 20 millions de dollars permettra de rehausser les compétences des travailleurs et d'accroître la productivité des entreprises pour atténuer les répercussions de l'incertitude actuelle. Ça fait partie des leviers stratégiques mis en place pour faire face à la situation et pour protéger les emplois. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Les programmes du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre peuvent notamment permettre de répondre aux situations d'urgence comme celle que nous vivons en raison du choc tarifaire américain appréhendé. La réponse rapide des acteurs stratégiques du marché du travail, soit les membres et le réseau de partenaires de la CPMT, dans la foulée du Forum sur l'emploi, organisé à la demande de la ministre de l'Emploi, est une démonstration éclatante que la concertation et le dialogue social fonctionnent au Québec et répondent activement aux besoins du marché du travail au regard des enjeux vécus sur le terrain. »

Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail

Faits saillants

Les formations de courte durée qui se déroulent sur une période maximale de 12 mois seront privilégiées afin de bien faire face à la conjoncture.

Financé par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, cet investissement prendra d'abord la forme d'un appel de projets. L'objectif est de pouvoir créer et diffuser des formations sur mesure en ayant une approche flexible ouvrant la porte à plusieurs types de formations permettant aux entreprises d'avancer de façon durable vers une économie plus diversifiée et plus résiliente.

Les promoteurs collectifs peuvent soumettre des projets dès maintenant dans le cadre de l'appel de projets FORCE(formations pour la résilience et la compétitivité en emploi).

La Commission des partenaires du marché du travail est un organisme public qui agit à titre d'espace de concertation national et de collaboration entre les représentants du marché du travail du Québec et qui vise à assurer l'adéquation entre l'offre de formation, les compétences de la main-d'œuvre et les besoins du marché du travail. Elle réunit les associations d'employeurs, les organisations syndicales, les réseaux de l'enseignement, les organismes communautaires en développement de l'employabilité ainsi que les ministères et organismes gouvernementaux à vocation économique et sociale.

