OTTAWA, ON, le 7 oct. 2021 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) met en garde le public contre les escroqueries qui se déroulent actuellement par courriel, sur le Web, par message texte et par téléphone. Des personnes se faisant passer pour des représentants de l'ASFC demandent un paiement ou des renseignements personnels, notamment le numéro d'assurance sociale (NAS). Les méthodes et les messages utilisés par les escrocs sont variés et changent constamment, mais ils sont toujours conçus pour inciter le public à fournir des renseignements personnels et à demander de l'argent.

Dans certains cas, ces escroqueries utilisent de fausses coordonnées de l'ASFC . Les appels téléphoniques pourraient afficher des numéros et des noms d'employés qui semblent faussement provenir de l'ASFC. Les courriels pourraient contenir les logos, des adresses électroniques ou des noms et titres d'employés de l'ASFC pour induire en erreur le public.

L'ASFC ne demande jamais le numéro d'assurance sociale et le numéro de carte de crédit par téléphone ou par courriel. Si une personne reçoit un appel téléphonique ou un courriel lui demandant ces renseignements, ou lui demandant des paiements de l'ASFC, il s'agit d'une escroquerie. Si cela se produit, veuillez l'ignorer, raccrocher, ne pas répondre au message ou au courriel et signaler l'incident au Centre antifraude du Canada.

Le public doit se méfier des pages Web et des applications mobiles frauduleuses se faisant passer pour ArriveCAN ou l'autorisation de voyage électronique (AVE) et demandant de l'argent. ArriveCAN est gratuit et sécurisé et constitue la plateforme officielle du gouvernement du Canada pour fournir vos informations obligatoires avant et après votre entrée au Canada. Une demande d'autorisation électronique de voyage peut être faite et payée seulement sur le site Web officiel du gouvernement du Canada. Une AVE est liée électroniquement au passeport du voyageur et coûte 7 $ CA.

Il est important d'être vigilant. Il faut ignorer les appels, les courriels et les autres formes de fraude et les signaler au Centre antifraude du Canada.

