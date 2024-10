MARIE-VINCENT ET LE BARREAU DU QUÉBEC S'ALLIENT POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES JEUNES VICTIMES DE VIOLENCE SEXUELLE ET LEURS PROCHES

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Marie-Vincent et le Barreau du Québec sont heureux d'annoncer un partenariat inédit visant à outiller les professionnels et professionnelles qui travaillent auprès des jeunes victimes de violence sexuelle. Cette collaboration permet aux intervenants et intervenantes du secteur sociojuridique, notamment les membres du Barreau incluant ceux à l'emploi du Directeur des poursuites criminelles et pénales, d'accéder aux formations spécialisées développées par Marie-Vincent.

Ces formations sont désormais proposées dans le catalogue de la formation continue du Barreau du Québec. Les intervenants et intervenantes du secteur sociojuridique ont notamment accès à deux formations interactives, disponibles pour une écoute à leur propre rythme. Également, ils et elles peuvent plutôt convenir de participer à la formation en salle Accompagner l'enfant victime de violence sexuelle et ses proches à travers la trajectoire sociojudiciaire. Les personnes participant à cette formation ont accès à l'album illustré Un pas à la fois avec Lou, créé en collaboration par l'auteure Rhéa Dufresne et l'illustrateur Yves Dumont. Ce livre permet à l'enfant et à ses proches de se familiariser avec les différentes étapes de la trajectoire sociojudiciaire, le rôle des actrices et des acteurs clés qui les accompagnent et la participation de l'enfant victime dans ce processus. Une trousse d'accompagnement vient compléter l'album pour outiller les professionnels et professionnelles.

L'album Un pas à la fois avec Lou se décline également en animation 2D, et sa narration est assurée par la comédienne Mélissa Désormeaux-Poulin, porte-parole de Marie-Vincent. Tous ces outils ont été développés par Marie-Vincent, dont l'expertise s'appuie sur un comité consultatif rassemblant des membres de plusieurs professions du milieu sociojudiciaire, et grâce à un financement de 250 000 $ sur 3 ans accordé par le ministère de la Justice du Québec.

Offrir un meilleur accompagnement et un meilleur soutien aux enfants et aux adolescents victimes de violence sexuelle est une priorité pour notre gouvernement. Lorsque les personnes victimes se sentent prêtes à dénoncer ou à porter plainte, il est impératif qu'elles soient entourées de professionnels formés pour les soutenir avec empathie, douceur et sensibilité. Nous sommes fiers de soutenir ce partenariat entre la Fondation Marie-Vincent et le Barreau du Québec, qui permettra aux professionnels du milieu sociojudiciaire d'être mieux outillés, et ainsi, de mieux répondre aux besoins des personnes victimes.

― Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Le Barreau du Québec encadre la pratique du droit afin d'assurer la qualité des services juridiques rendus par les 30 500 avocats membres de l'Ordre. Il le fait notamment en rendant obligatoires 30 heures de formation continue par deux ans. Les formations que doivent suivre les avocats sont variées et doivent couvrir tous les aspects de la pratique, dont notamment, l'accompagnement des enfants victimes de violence sexuelle, qui sont une clientèle hautement vulnérable. Nous nous réjouissons de notre collaboration avec Marie-Vincent qui contribuera de manière concrète à la formation des avocats dans ce domaine. Cheminer dans un processus judiciaire n'est chose aisée pour personne et l'avocat peut grandement aider à faciliter cette épreuve. En conjuguant nos expertises respectives, nous travaillons ensemble à offrir une justice de qualité, tournée vers les besoins des citoyens.

― Me Catherine Claveau, bâtonnière du Québec

La victimisation secondaire est le fait d'occasionner une nouvelle blessure psychologique et émotionnelle aux jeunes victimes de violence sexuelle. Dans le cadre du processus judiciaire, l'enfant pourrait devoir raconter en moyenne 5 à 10 fois le récit de son agression à différentes personnes au travers de son parcours. Avec cette formation et la trousse qui l'accompagne, Marie-Vincent souhaite sensibiliser les intervenantes et intervenants du milieu sociojudiciaire afin de renforcer les aptitudes à privilégier dans l'accompagnement de l'enfant et de ses proches dans leur parcours vers la justice. Le partenariat avec le Barreau du Québec nous permet de rendre disponible notre formation à un plus grand nombre de juristes et ainsi de poursuivre notre objectif de bâtir une communauté protégeante autour des jeunes.

― Stéphanie Gareau, directrice générale de Marie-Vincent

Formations Marie-Vincent offertes au milieu sociojudiciaire

Animation Un pas à la fois avec Lou

Membre du Barreau?

Pour vous inscrire à la formation Accompagner l'enfant victime de violence sexuelle et ses proches à travers la trajectoire sociojudiciaire du 27 novembre 2024

Marie-Vincent

Marie-Vincent soutient les enfants et les adolescent•e•s victimes de violence sexuelle en leur offrant, sous un même toit et en collaboration avec ses partenaires, les services dont elles et ils ont besoin. Nous contribuons à prévenir la violence en misant sur l'éducation et la sensibilisation, et en aidant les enfants présentant des comportements sexuels problématiques. En alliant intervention, prévention, formation et recherche, Marie-Vincent contribue, depuis près de 50 ans, à améliorer la vie des jeunes grâce au travail de concertation avec ses différents partenaires.

Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de quelque 30 500 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

